X'te Uygulamadan ve Gönderiden Çıkmadan Site İçeriklerini Görüntüleyebileceksiniz

X, platformda paylaşılan linkler hakkında yeni bir özellik test etmeye başladı. Artık linklere tıkladığınızda uygulamadan ayrılmadan, hâlâ gönderiyi görebileceğiniz bir sistem olacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sosyal medya platformlarında kullanıcıların en çok sinirini bozan konulardan biri bağlantılardır. Öyle ki hem platformlar hem de içerik üreticileri, yaptıkları paylaşımlarda linklerin asla istenen seviyede etkileşim alamadığını söylüyor. Bunun temel nedenleri arasında linklere tıklandığında uygulamadan çıkmak veya yeni pencere açılması var.

İşte X, tam olarak bu sorunu çözmeye yönelik bir özellik üzerinde çalıştığını açıkladı. Şirketten Nikita Bier’in yaptığı paylaşıma göre iOS’te başlayan testlerde, kullanıcıların uygulamadan ve gönderiden çıkmadan bağlantılara tıklamasının sağlanacağı görüldü.

Linke tıkladıktan sonra gönderiyi görmeye devam edeceksiniz

Yukarıdaki videodan yeni özelliğin nasıl çalışacağını görebilirsiniz. Bağlantıya tıkladığınızda X’ten herhangi bir şekilde ayrılmadan direkt bağlantıdaki içeriğe ulaşabiliyorsunuz. X’teki gönderi de alt tarafa kaydırılıyor. Bu şekilde hem o gönderiyi görüp ona reaksiyon vermek mümkün hâle geliyor.

İçerik üreticilerinin link içeren gönderilen etkileşim almadığını söylediğini belirtmiştik. Linke tıkladıklarında yeni bir pencere açılması, kullanıcıların o gönderiyi beğenmesini veya yorum yapmasını unutmasına neden oluyordu. Yeni özellik, gönderiyi göstermeye devam ederek bu sorunu çözecek. Şu anda test aşamasında. Ne zaman geniş çapta sunulacağı konusunda bir bilgi yok.

