Microsoft, Xbox konsollarının çevreye duyarlı hâle getirileceğini açıkladı. Oyun konsollarında bir ilke imza atacak güncellemelerle enerji tasarrufu sağlanacak ve Xbox konsollarının karbon ayak izi önemli derecede azaltılacak.

Microsoft, bugün yaptığı bir açıklamayla popüler konsolu Xbox için bir ilke imza attığını duyurdu. Teknoloji devi, Xbox Insider’a ‘karbona duyarlı’ güç modunun eklendiğini ifade etti. Yakın zamanda ise bu modun, tüm Xbox konsolu sahipleri için çıkış yapacağı aktarıldı.

Xbox’a gelen bu yenilik, Microsoft’un karbon-nötr hedeflerine ulaşma kapsamındaki hamlelerinin bir parçası. Çevresel etkilerini azaltmak isteyen şirket, 2030 yılına kadar hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Konsollar için gelecek bu güncelleme de yaptığı enerji tasarrufu ile çevreye önemli katkılarda bulunacak.

İndirme ve güncellemeler karbon ayak izini azaltmak için optimize edildi, konsolun 20 kat daha az enerji harcaması sağlandı

Şirket, karbon ayak izini azaltmak için konsolun güncellemeleri ve indirmeleri en fazla yenilenebilir enerjinin kullandığı sırada yapması için optimize edildiğini söylüyor. Benzer özellikler, geçen yıl Windows 11 güncellemeleri için de gelmişti. Konsolun fişe takılı, internete bağlı ve bölgesel karbon yoğunluğu verilerine erişimi olduğunda direkt olarak karbona duyarlı olacak.

Bu şekilde de Xbox’lar, oyun, uygulama ve işletim sistemi güncellemelerini karbon emisyonlarının düşük olduğu belli zamanlara ayarlayacak. Optimizasyonların yalnızca kapatma modunda olduğunu belirtelim. Yani uykuda geçerli değil.

Ayrıca, Xbox’taki ‘kapatma’ modunun ‘kapatma (enerji tasarrufu)’ olarak güncellenecek. Böylece, konsol kapalıyken güç tüketimi azaltılırken; performans, oynanış, güncellemeler gibi faktörlerin bundan olumsuz etkilenmemesi sağlanacak. Microsoft, güncellemeyle birlikte kapatma modunun uykudan 20 kat daha az enerji harcayacağını söylerken, elektrik faturalarının da düşeceğini ekliyor.

Xbox’ı karbon emisyonlarına karşı duyarlı hale gelen ilk konsol yapacak yenilikler, X/S’in yanı sıra Xbox One için de gelecek. Ancak, One konsoluna sahip olanların enerji tasarrufu modunu kullandığında daha yavaş açılma süreleri ile karşılaşacağını da ekleyelim.