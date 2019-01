Xbox Game Pass'e, Bu Ay 4 Yeni Oyun Daha Eklenecek

Oyunları belli bir süre kiralayarak, satın almadan oynamaya imkan veren Xbox Game Pass'e yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Halihazırda birçok oyunun yer aldığı platforma, ocak ayının sonuna kadar aralarında We Happy Few ve Shadow of Mordor'un da olduğu 4 yeni oyun daha geliyor.

Microsoft'un, Xbox kullanıcılarının oyunları kısmi satın almalar ile oynamasına fırsat verdiği Xbox Game Pass platformu, 2019'a bomba gibi girdi. Geçen iki haftada Just Cause 3 ve Ark: Survival Evolved ile birlikte 6 yeni oyunun platforma eklenmesi, Game Pass kullanıcılarının yüzünü güldürmüştü. Microsoft, oyuncuları sevindirecek bir açıklama daha yaparak ocak ayının sonuna kadar 4 yeni oyunun platforma ekleneceğini duyurdu. Microsoft'un Twitter hesabından paylaşılan Xbox Game Pass görselinde hangi oyunların platforma ekleneceği açıkça görülüyor. We Happy Few ve Lego Movie: The Video Game'in bu hafta, Middle-Earth: Shadow of Mordor ve Saints Row: The Third'ün ise önümüzdeki hafta platforma eklenmesi bekleniyor. Xbox Game Pass'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise ocak ayında eklenecek oyunların yer aldığı bir e-posta görülüyor. Game Pass yetkilileri, 4 yeni oyunu sansürlemiş olsa da daha önce paylaşılan görsellerden, hangi oyunların eklenebileceği anlaşılıyor. İLGİLİ HABER Xbox'ın Başındaki İsim Phil Spencer, Gelecekteki AMD Ortaklığını Doğruladı Şu an Xbox Game Pass platformunda 100'den fazla oyun oyuncuların beğenisine sunulmuş durumda. Eğer siz de oyun mağazacılığına yeni bir bakış getiren bu platformu denemek isterseniz, buraya tıklayarak platformda sunulan avantajlardan yararlanabilirsiniz. İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Programlamaya Başlamak İçin Java'yı Komple Öğrenebileceğiniz Udemy Kursu, 409 TL Yerine 24,99 TL Oldu

Kaynak : https://www.windowscentral.com/xbox-game-pass-teases-we-happy-few-shadow-mordor-and-more-month

