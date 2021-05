Xbox Game Pass'e 15 Yeni Oyun Geliyor (Conan Exiles da Var)

Xbox Game Pass, oyuncuların severek kullandığı ve zaman geçtikçe de büyüyen bir kütüphane. Mayıs ayının başında RDR Online, FIFA 21 gibi büyük başlıklarla karşımıza çıkan Xbox Game Pass, bu ay içinde 15 yeni oyuna kavuşacak. Bu oyunlardan biriyse Conan Exiles olacak.

Xbox Game Pass, ülkemizde de sevilen ve globalde oyunculara düşük fiyata yüzlerce oyun sunan bir oyun kütüphanesi. Bilgisayar, Konsol ve xCloud olarak toplamda 3 platforma oyun sağlayan kütüphane, oyuncular tarafından fazlasıyla seviliyor. Game Pass, Bilgisayar için 30, Konsol içinse 45TL fiyatıyla, ülkemizdeki konsol ve PC oyuncularının ortak göz bebeği haline geldi. Farklı platformlara farklı oyunlar sunan Game Pass sistemi sayesinde Xbox, kendisini, konsol tarafına artı olarak streaming ve bilgisayar platformlarında da öne çıkarıyor.

Her ay güncelleme alarak oyunculara ayda ortalama 5 oyun sunan Xbox Game Pass, Mayıs ayı güncellemesini de aldı. Son zamanlarda farklı platformlara eşit şekilde oyun dağıtmaya çalıştığını, bu sayede de kendisini rakip firmalarla rekabette geri bırakmadığını gördüğümüz Xbox, Mayıs ayının başlarında Just Cause 4, FIFA 21 ve RDR Online gibi büyük başlıkları Game Pass'e eklemişti. Rekabette geri kalmayı kabullenmeyen Xbox, gün geçtikçe kendisini daha da geliştirip Bethesda gibi büyük isimleri kendisine katmştı. Şimdiyse Mayıs ayının ortalarında aldığı Game Pass güncellemesiyle karşımızda.

Kütüphaneye 15 oyun, kademeli olarak eklenecek

SnowRunner (Cloud, Konsol, ve PC) – Kütüphaneye eklendi

20 Mayıs 2021 Peggle 2 (Cloud) EA Play Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (Cloud) EA Play Secret Neighbor (PC) The Wild at Heart (Konsol ve PC)

21 Mayıs 2021 The Catch: Carp & Coarse Fishing (Cloud, Konsol, ve PC) Knockout City (Konsol ve PC) EA Play

25 Mayıs 2021 Maneater (Cloud, Konsol, ve PC)

27 Mayıs 2021 Conan Exiles (Cloud and Console) – Series X|S için Optimize Edildi Fuzion Frenzy (Cloud) Joy Ride Turbo (Cloud) MechWarrior 5: Mercenaries (Konsol) Slime Rancher (PC) Solasta: Crown of the Magister (PC) SpellForce 3: Soul Harvest (PC)



Bu şekilde toplamda 15 oyun, Mayıs ayının sonuna kadar Xbox Game Pass kütüphanesine eklenmiş olacak.

Bunların yanında kütüphaneden çıkarılacak oyunlar da şu şekilde:

Assetto Corsa (Cloud ve Konsol)

Broforce (PC)

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix (Konsol)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (Konsol)

Surviving Mars (Cloud, Konsol, ve PC)

Void Bastards (Cloud, Konsol, ve PC)

Geçmiş yıllarda konsol alanında öne çıktığını söyleyemesek de Xbox, hem oyuncu dostu Game Pass kütüphanesi, hem de kendisine kattığı büyük isimlerle, ilerleyen yıllarda emin adımlarının getirilerini fazlasıyla görecek gibi görünüyor.