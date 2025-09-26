Toplam Değeri 5 Bin TL'den Fazla 5 Oyun Xbox'ta Ücretsiz Oynanabilir Oldu

Xbox'ta bu hafta sonu ücretsiz olarak denenebilecek oyunlar açıklandı. Diablo IV dahil toplam değeri 5.200 TL'yi aşan 5 oyunu bedavaya oynayabileceksiniz.

Xbox, her hafta “FreePlayDays” ismini verdiği oyunseverleri çok mutlu eden bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinlik kapsamında Game Pass abonesi oyunculara belli oyunları kısa süreliğine ücretsiz deneme imkânı sunuluyor. Bazen de oyunların tüm Xbox kullanıcılarına sunulduğunu görüyoruz.

Şimdi ise 26 Eylül - 29 Eylül tarihlerini kapsayan bu hafta sonu FreePlayDays kapsamında ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Toplam değeri 5.240 TL'yi aşan 5 oyun bedavaya denenebilecek. Peki bu oyunlar neler? Normal fiyatları ne kadar? Kimler ücretsiz deneyebilir?

Xbox'ta bu hafta sonu ücretsiz oynanabilecek oyunlar

Oyun Normal Fiyatı PGA Tour 2K25 2.599 TL Rematch 599 TL Dungeons 3 85 TL Bassmaster Fishing 158,75 TL Diablo IV 1.799 TL

Bu hafta sonu toplamda 5 oyuna ücretsiz erişilebilecek. PGA Tour 2K 25, Rematch, Dungeons 3 ve Bassmaster Fishing için **Game Pass abonesi olmanız gerekiyor. **Oyunlar, 29 Eylül Pazartesi gününe kadar ücretsiz denenebilecek.

Diablo IV için herhangi bir aboneliğe ihtiyaç yok

En sevindirici haber ise Diablo IV'ü denemek için herhangi bir aboneliğe gerek olmaması. Tüm Xbox kullanıcıları sevilen yapımı bedavaya oynayabilecek. Diablo IV'ün 30 Eylül gününe kadar ücretsiz oynanabilir olacağını belirtelim.

Ücretsiz oyunları nasıl oynayabilirsiniz?

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Microsoft Store üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.