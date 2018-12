Xbox One'da Klavye Mouse'la Hangi Oyunları Oynayabilirsiniz?

Xbox One konsolunuz varsa ve siz klavye mouse ile oyunlarınızı oynamak istiyorsanız, öncelikle bu desteği sunan oyunlara göz atmanızda fayda var.

Her ne kadar büyük bir kesim tarafından olumlu karşılanmasa da Xbox One içerisinde belirli oyunları klavye-mouse ile oynamanız mümkün. Konsol oyunlarının klavye-mouse ile buluşması bizim görüşümüzce de pek hoş bir şey olmasa da bu durumu destekleyen oyunları sizler için listeledik. Ayrıca Xbox One, kendi kontrolcüsü dışında resmi olarak Microsoft klavye ve mouse seçeneklerini destekliyor.

Xbox One İçerisinde Klavye ve Mouse Destekli Oyunlar:

Fortnite

Minecraft

Bomber Crew

Deep Rock Galactic

Strange Brigade

Warframe

Vermintide 2

War Thunder

X-Morph Defense

Şimdilik Xbox One içerisinde klavye-mouse desteği bulunan oyunlar bu şekilde. Bunlara ek olarak, klavye-mouse desteğinin geleceği kesinleşen oyunlar da var.

Xbox One İçerisinde Klavye ve Mouse Desteği Gelecek Oyunlar:

Children of Morta

DayZ

Minion Master

Moonlighter

Vigor

Warface

Wargroove

Eğer Xbox One sahibi iseniz ve klavye-mouse ile oyunlarınızı oynamak istiyorsanız, desteklenen oyunların listesine göz atmayı unutmayın. Sınırlı sayıda oyunun desteklenmesi, konsolu aldığınıza -en azından şimdilik- pişman edebilir.