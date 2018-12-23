Xbox One'da Klavye Mouse'la Hangi Oyunları Oynayabilirsiniz?

Her ne kadar büyük bir kesim tarafından olumlu karşılanmasa da Xbox One içerisinde belirli oyunları klavye-mouse ile oynamanız mümkün. Konsol oyunlarının klavye-mouse ile buluşması bizim görüşümüzce de pek hoş bir şey olmasa da bu durumu destekleyen oyunları sizler için listeledik. Ayrıca Xbox One, kendi kontrolcüsü dışında resmi olarak Microsoft klavye ve mouse seçeneklerini destekliyor.
Xbox One İçerisinde Klavye ve Mouse Destekli Oyunlar:
- Fortnite
- Minecraft
- Bomber Crew
- Deep Rock Galactic
- Strange Brigade
- Warframe
- Vermintide 2
- War Thunder
- X-Morph Defense
Şimdilik Xbox One içerisinde klavye-mouse desteği bulunan oyunlar bu şekilde. Bunlara ek olarak, klavye-mouse desteğinin geleceği kesinleşen oyunlar da var.
Xbox One İçerisinde Klavye ve Mouse Desteği Gelecek Oyunlar:
- Children of Morta
- DayZ
- Minion Master
- Moonlighter
- Vigor
- Warface
- Wargroove
Eğer Xbox One sahibi iseniz ve klavye-mouse ile oyunlarınızı oynamak istiyorsanız, desteklenen oyunların listesine göz atmayı unutmayın. Sınırlı sayıda oyunun desteklenmesi, konsolu aldığınıza -en azından şimdilik- pişman edebilir.