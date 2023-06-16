Viewsonic, Xbox için tasarlanmış dünyanın ilk projeksiyon cihazı X2-4K'yı temmuz ayında ABD'de satışa sunacak. İşte cihazın özellikleri!

ABD merkezli tüketici elektroniği şirketi Viewsonic, geçtiğimiz mart ayında yepyeni bir projeksiyon cihazını duyurmuştu. X2-4K ismi verilen LED projektörün dikkat çeken kısmı ise, Microsoft’un popüler oyun konsolu Xbox için tasarlanmış olmasıydı.

Şimdi ise Xbox’a özel projeksiyon cihazınının temmuz ayında ABD’de satışa çıkacağı duyuruldu. Türkiye’ye gelip gelmeyeceği henüz belli olmayan cihaz, ABD’de 1599 dolardan satışa sunulacak.

Xbox’a özel tasarlanan X2-4K neler sunuyor?

X2-4K, Microsoft’un donanımlar için oluşturduğu “Xbox İçin Tasarlandı” etiketini taşıyan ilk projeksiyon cihazı olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcıların oyun deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan cihaz, gerçek 4K HDR görsel deneyim sunarken 30.000 saat kullanım ömrüyle geliyor.

Xbox’ınızı istediğiniz herhangi bir projeksiyona bağlayabileceğinizi söyleyelim. Ancak Viewsonic, X2-4K’nın “gerçek bir oyuncu projektörü olarak” geliştirildiğini, Xbox ekibi tam konsol uyumluluğu sağlaması için tarafından 63 teste tabi tutulduğunu belirtiyor.

Tasarım tarafına baktığımızda ise cihazın Xbox’ın ikonik renklerine uygun olarak siyah ve yeşil detaylarla geldiğini görüyoruz. Yani beyaz olan Series S ile olmasa da Series X ile uyumlu olacağını söyleyebiliriz.

Viewsonic, 3. nesil LED teknolojisine sahip projeksiyon cihazının duvardan 1,5 metre uzağa konulduğunda 100 inçe kadar ekran sunabildiğini söylüyor. Buradan da anlayabileceğiniz gibi X2-4K bir kısa mesafe projeksiyonu. Bunun yanı sıra 2900 lümen parlaklık, iki HDMI girişi, ikili 6W Harmon Kardon hoparlörler gibi özelliklere sahip.