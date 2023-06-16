Microsoft, yeni oyunlarını artık sadece yeni nesil konsolları Xbox Series S ve X’e çıkaracak. Yani bir önceki nesil olan Xbox One S ve One X; artık sadece Microsoft dışındaki şirketler tercih ederse yeni oyunları açabilecek.

PlayStation 5 ve Xbox Series ile 2020 yılında girdiğimiz yeni nesil konsol oyunculuğu dönemi; yoluna vites artırarak devam ediyor. Bu rekabette her ne kadar Microsoft’un yüzü henüz gülmese de firma, özellikle Bethesda bünyesinden çıkacak Starfield ve potansiyel Activision Blizzard alımıyla kendi safına çekeceği Call of Duty gibi markalarla güçlenmeyi hedefliyor.

İşte bunu yaparken de eskinin getirdiği alışkanlıklardan ve teknik sınırlamalardan kurtulmak gerekiyor. Oyun geliştiren bir şirket, eğer milyonlarca Xbox One sahibine de ulaşmak istiyorsa bu konsolların donanımlarına uygun geliştirmeler yapmak zorunda. Microsoft ise kendi eski konsolları için gemiyi resmen terk eden ilk şirket oldu, artık yeni Microsoft oyunlarının sadece Xbox Series konsollarına geleceğini açıkladı.

Microsoft halihazırda Xbox One konsollarında çalışan oyunları desteklemeye devam edecek, ancak One kullanıcıları artık yeni Microsoft oyunu göremeyecekler:

Axios'a konuşan Xbox yöneticisi Matt Booty'nin anlattıklarına göre Microsoft dışında Xbox platformu için oyun geliştirmek isteyen üçüncü parti geliştiriciler (Örneğin Ubisoft, EA Games); dilerlerse One S ve One X için yeni oyunlar çıkarmaya devam edebilecekler. Ancak Microsoft’un kendi platformları için aldığı bu karar, diğer büyük geliştiricileri de eski konsollardan vazgeçmeye itebilir.

Elbette yeni Flight Simulatör ya da Fall Out’un çıkmayacak olması eski konsol sahiplerinin tamamını üzmeyecektir. Bunu daha iyi anlamak adına Sony’nin bir anda “PlayStation 4’e yeni oyun çıkarmayacağız” açıklaması yaptığını düşünebiliriz. Böyle bir durumda Sony, daha çok özel oyun ve markası olduğu için ciddi tepkilerle karşılaşabilir, ancak Microsoft için burası daha güvenli bir liman. Ayrıca şirketin yeni nesilde büyüme hedefleri, satışlarını artırması gerektiği düşünülürse; neden One ailesine sırtını döndüğünü anlayabiliriz. Tabi yukarıda belirttiğimiz teknik sınırlamalar nedeniyle yakında Sony'den de benzer bir açıklama görebiliriz...

Starfield da sadece Xbox Series S ve X’e geliyor;

Microsoft’un en çok bel bağladığı, Bethesda’nın yıllardır üzerinde çalıştığı Starfield, geniş açık dünyası ile oyun dünyasının Star Wars efsanesi olabilir mi? Bunu zaman gösterecek. Ancak şirket şimdiden oyuncuların bu evrene girebilmesi için yeni nesil konsol şartını masaya koymuş durumda. Benzer bir şekilde diğer büyük beklenti yaratan AAA oyunların da bu yoldan gitmesi an meselesi.

Bulut oyunculuğu konusu:

Sony, yakın zamanda PlayStation ekosistemi için bulut oyunculuğu testlerini yaptığını duyurdu. Yani aslında PlayStation Plus ya da Xbox Game Pass abonesi olmak, yakın gelecekte -konsola ihtiyaç duymadan- uzaktan oyun oynamak için yeterli olacak. Eş zamanlı olarak bulut oyun sistemlerinin gözdesi GeForce NOW’a Xbox Game Pass desteğinin açıklanması, bu konudaki rekabeti de kızıştırdı.

Şimdi de şirketler, bulut oyunculuğu iyice yaygın ve erişilebilir bir teknoloji olmadan belki de kullanacağımız son gelişmiş oyun donanımları olan konsollarını daha fazla satma derdindeler. Eğer PlayStation 6 ya da Xbox’ın bir sonraki konsolu için “oyun bilgisayarından daha güçlü donanım” beklentiniz varsa, askıya alabilirsiniz, bir sonraki konsollarımız muhtemelen sadece yüksek hızlı internet bağlantısına ihtiyaç duyan “streaming” yani yayın cihazlarından ibaret olabilir (Bu arada Xbox'ın Stream Box adında rafa kaldırılmış bir projesi de var).