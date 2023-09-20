Microsoft'un sızdırılan planlarıyla ilgili önemli açıklamalar yapıldı. Xbox patronu, yaşananlardan rahatsız olduğunu dile getirirken, FTC ise sızıntı kaynağının Microsoft'un ta kendisi olduğunu ileri sürdü...

Dikkatli okurlarımız, son günlerde ABD merkezli teknoloji devi Microsoft ile ilgili sık sık haber yaptığımızı fark etmişlerdir. Bunun nedeni, şirketin ABD Federal Ticaret Komisyonuna (FTC) sunduğu belgelerin sızmış olması. Öyle ki bu sızıntılarla Xbox Series X/S yenilemelerinin tüm özellikleri ve fiyatları ortaya çıktı. Ayrıca şirketin bir sonraki nesil konsollarıyla ilgili bazı bilgiler de ortaya çıktı. Tüm bunlarla birlikte, Microsoft'un satın almayı planladığı bazı oyun stüdyoları da dün itibarıyla ifşa oldu.

Şimdiyse tüm bunlarla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Xbox patronu Phil Spencer, yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama, şirketin yaşananlardan memnun olmadığını gözler önüne seriyor. Bunların yaşanmasını istemediğini anlatan Spencer, yaşananlardan ders aldıklarını ve bu tür sızıntıların yaşanmasını engellemeye çalışacaklarını ifade ediyor. Gelin Phil Spencer tarafından yapılan açıklamaya yakından bakalım.

Phil Spencer'ın X'teki paylaşımı:

Eski e-postalar ve belgeler etrafında konuşulanları gördük. Ekibimizin çalışmalarının bu şekilde paylaşıldığını görmek can sıkıcı çünkü çok şey değişti ve şu anda ve gelecekte heyecanlanacak çok şey var. Gerçek planları hazır olduğumuzda paylaşacağız.

Xbox patronunun konuyla ilgili tek paylaşımı bu değil. Çalışanlarına bir e-posta gönderen Spencer, bu e-postada doğru yerlere odaklanılması gerektiğini söyledi.

O e-postada şu ifadeler kullanıldı:





Bugün, Activision Blizzard'ı satın alma teklifimize ilişkin olarak mahkemeye sunulan çeşitli belgeler istemeden ifşa edildi. Belgelerin çoğu bir yıldan daha eski olsa ve planlarımız gelişmiş olsa da bunun hayal kırıklığı yarattığını biliyorum.



Ayrıca hepimizin planlarımızın ve ortaklarımızın bilgilerinin gizliliğini çok ciddiye aldığımızı da biliyorum. Ancak ne yazık ki bu beklentiyi karşılayamadık. Yaşananlardan ders çıkarıp daha iyi bir şekilde ilerleyeceğiz. Hepimiz işimize inanılmaz miktarda tutkuluyuz ve bu sıkı çalışmanın herkesle paylaşılmasını asla istemeyiz. Bununla birlikte, heyecanlanacak daha çok şey var ve hazır olduğumuzda gerçek planları oyuncularımızla paylaşacağız.



Son olarak, oyuncularımızı şaşırtmak ve memnun etmek için Team Xbox'a verdiğiniz tüm çalışmaları takdir ediyorum. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda, kontrol edebildiğimiz şeylere odaklanalım: Starfield'ın inanılmaz başarısını sürdürmek, inanılmaz ve erişilebilir Forza Motorsport'un yaklaşan lansmanı ve milyonlarca oyuncunun keyfini çıkarabileceği Takım,Bugün, Activision Blizzard'ı satın alma teklifimize ilişkin olarak mahkemeye sunulan çeşitli belgeler istemeden ifşa edildi. Belgelerin çoğu bir yıldan daha eski olsa ve planlarımız gelişmiş olsa da bunun hayal kırıklığı yarattığını biliyorum.Ayrıca hepimizin planlarımızın ve ortaklarımızın bilgilerinin gizliliğini çok ciddiye aldığımızı da biliyorum. Ancak ne yazık ki bu beklentiyi karşılayamadık. Yaşananlardan ders çıkarıp daha iyi bir şekilde ilerleyeceğiz. Hepimiz işimize inanılmaz miktarda tutkuluyuz ve bu sıkı çalışmanın herkesle paylaşılmasını asla istemeyiz. Bununla birlikte, heyecanlanacak daha çok şey var ve hazır olduğumuzda gerçek planları oyuncularımızla paylaşacağız.Son olarak, oyuncularımızı şaşırtmak ve memnun etmek için Team Xbox'a verdiğiniz tüm çalışmaları takdir ediyorum. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda, kontrol edebildiğimiz şeylere odaklanalım: Starfield'ın inanılmaz başarısını sürdürmek, inanılmaz ve erişilebilir Forza Motorsport'un yaklaşan lansmanı ve milyonlarca oyuncunun keyfini çıkarabileceği oyunlar , hizmetler ve cihazlar geliştirmeye devam etmek.

FTC'ye göre sızıntıların kaynağı Microsoft'un ta kendisi...

Xbox patronu, bir şekilde kendilerini savunmuş olsa da FTC, Xbox patronu gibi düşünmüyor. Hatta yetkililere göre yaşanan sızıntının kaynağı Microsoft'un ta kendisi. Yargıç Jacqueline Scott Corley tarafından imzalanan bir belgede, Microsoft'un evrak yüklemesi için bir bağlantı verildiği, Microsoft'un 14 Eylül'de bu bağlantıya evrak yüklediği bildiriliyor. Belgeye göre Microsoft, evrakları yükledikten sonra bazı bilgilerin kamuya açık olmadığını ileri sürdü ve evrakların kaldırılmasını talep etti. Yani Microsoft, birkaç günlük süreçte hem kendi isteğiyle evrak yükledi hem de bu evrakların kaldırılmasını istedi...

Peki bundan sonraki aşamada ne olacak? Microsoft, 22 Eylül'e kadar yeniden evrak yüklemesi yapacak ve bununla ilgili kamu açısından hiçbir sorun olmadığına ilişkin doğrulama sağlayacak. Bakalım yeni evraklar, Microsoft ile ilgili hangi bilgilere ulaşmamızı sağlayacak.