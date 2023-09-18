Microsoft'un yeni Xbox konsollarını 2028'de piyasaya sürmeyi hedeflediği ortaya çıktı. Şirket, Series X/S'te olduğu gibi birden fazla konsol yaklaşımını yeni nesilde de sürdürmeyi planlıyor.

Microsoft’un 2020 yılında tanıttığı yeni nesil Xbox konsolları Series X ve Series S, dünya çapında büyük ilgi görmeye devam ediyor. Ancak oyuncular, bir sonraki konsolların ne zaman çıkacağını da merak ediyor. Haziran ayında gerçekleştirilen FTC davasının bir parçası olarak ortaya çıkan yeni şirket içi konuşmalar da bu konu hakkında yeni bilgiler sunuyor.

İlk olarak Axios tarafından fark edilen belgelere göre Microsoft, yeni Xbox konsollarını 2028 yılında piyasaya sürmeyi hedefliyor. Belgeler, 2022 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilen bir toplantıya ait. Bu toplantıda Microsoft CEO’su Satya Nadella, CFO Amy Hood ve Xbox Başkanı Phil Spencer da dahil birçok üst düzey yönetici katılmış.

Microsoft, Xbox Series X/S'te olduğu gibi yeni nesilde de birden fazla konsol çıkarmayı planlıyor

Toplantıda 2028 planlarının yanı sıra yine birden fazla konsol piyasaya sürülebileceğinin de sinyalleri verildi. Bilindiği üzere Series S, daha zayıf ve uygun fiyatlı bir cihazken Series X ise direkt olarak PlayStation 5 rakibi daha güçlü bir versiyon olarak karşımıza çıkıyor. Yöneticilerin toplantıdaki konuşmaları da bu yaklaşımın devam edeceğini gösteriyor.

Tabii ki bu bilgilerin kesin olmadığını söylemek gerek. Planların değişme ihtimali var. Xbox One ve Series X/S arasında yedi yıl vardı. Yeni konsolların çıkışı 2028 olursa, bu süre daha da uzayarak sekiz yıla çıkacak.

Microsoft ve FTC davası, yeni konsollara ek olarak başka konularda da bilgilerin açığa çıkmasını sağladı. Bu bilgilerden biri, PC oyunlarının Xbox bulut hizmetine gelebileceğini göstermişti. Bir diğeri ise Bethesda’nın yeni oyunu The Elder Scrolls VI’nın 2026’dan önce gelmeyeceğini ve Xbox’a özel olacağını göstermişti.