Xbox patronu Phill Spencer tarafından yazılan bir e-posta sızdırıldı. Spencer, bu e-postada Nintendo ile Warner Bros. Games'i satın alma planlarından bahsediyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un oyun şirketi Xbox'ın uzun zamandır patronu olan Phil Spencer'ın planları ifşa oldu. Ünlü teknoloji editörü Tom Warren tarafından sızdırılan, 2020 tarihli şirket içi e-posta, Microsoft'un yakında video oyun dünyasında yeni bir bomba patlatabileceğini düşündürüyor.

Microsoft, uzun bir süredir Call of Duty serisinin geliştiricisi Activision Blizzard'ı satın alma meselesi ile gündemde. Ancak bu bir son olmayacak gibi görünüyor. Zira Phil Spencer, satın alınabilecek oyun yapımcıları arasında Nintendo ile Warner Bros. Games'ten bahsediyor. Bu arada; henüz kesinleşmiş bir şey olmadığını söyleyelim. Spencer'ın gönderdiği e-posta sadece kişisel görüşten ibaret.

Nintendo ile zaten görüşülmüş!

Phil Spencer'ın 2020'de yaptığı açıklamaya göre Nintendo ile aktif bir şekilde görüşüldü. Hatta Spencer, "ABD'li bir şirket Nintendo'yu satın alacak olursa, en iyi olasılık biziz." şeklinde bir ifade kullanılıyor. Ancak Nintendo, o yıllarda olası bir birleşme için çok da hevesli değilmiş. Çünkü şirket zaten ciddi anlamda nakit bulunduruyordu ve hisseleri satmak için de herhangi bir baskı yapmıyordu. Geride kalan 3 yıllık süreç, Nintendo'nun fikrini değiştirmiş olabilir.

Warner Bros. Games'in yeni bir alıcı aradığı ortaya çıktı!

Xbox patronu, şirket içi e-postada Warner Bros. Games'in zaten satılık olduğunu, Microsoft'un isterse bu oyun stüdyosunu hemen satın alabileceğini söylüyor. Ancak üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen konuyla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı. Bundan sonraki süreçte böyle bir şey olup olmayacağını bekleyip göreceğiz.

Phil Spencer, 2020'de satın aldıkları ZeniMax'i de önceden istiyordu

Microsoft, 2020 yılında Bethesda'nın çatı şirketi olan ZeniMax'i 7.5 milyar dolara satın aldı. Sızdırılan e-posta, bu konuyla ilgili de birkaç cümle içeriyor. Spencer, satın alma gerçekleşmeden önce ZeniMax'in önemli bir şirket olduğunu, Microsoft'un oyun içeriğini iki katına çıkarabileceğini söylüyor. Bunun üzerine de satın alma gerçekleşiyor.

Ve son bomba: Valve ile Steam!

Microsoft, Steam ile Valve'ı satın alma planlarını yıllardır tartışıyor. Bununla ilgili bugüne kadar hiçbir somut adım atılmadı ancak Phill Spencer, 2020 tarihli e-postada bu konuya da değiniyor. Hatta Spencer, üst yönetim kurulundan tam destek aldığını da söylüyor. Microsoft'un bir gün Valve'ı satın alıp almayacağını görmek için beklememiz gerekecek.