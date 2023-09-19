Microsoft'un üst düzey yöneticilerinden Panos Panay, istifa ettiğini duyurdu. Panay, istifanın nedenine ilişkin bir şey söylemedi. Bazı kaynaklar, Panay'ın Amazon'a transfer olacağını iddia ediyorlar.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 20 yıldır Microsoft bünyesinde çalışan ve Microsoft'un bugünkü haline gelmesini sağlayan belki de en önemli isim olan Panos Panay, şirketten ayrıldı. Bu beklenmedik ayrılığın nedeni tam olarak bilinmiyor. Ancak konuyla ilgili bazı dikkate değer iddialar var. Eğer bu iddialar gerçekse önümüzdeki günlerin en önemli gündem maddelerinden biri Amazon olacak.

Özellikle de Windows işletim sistemi ile Microsoft'un Surface bilgisayarları üzerinde büyük katkıları bulunan Panos Panay, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı bir açıklamada söz konusu ayrılığı duyurdu. Panay, hayatına yeni bir sayfa açmak için böyle bir karar aldığını söylerken, şirkete kırgın gibi görünmüyordu. Bloomberg'in konuya aşina kaynaklara dayandırdığı habere göre Panay'ın yeni bir sayfa dediği yer ise Amazon olacak. İddialara göre Panos Panay, Amazon'un Alexa ve Echo ürünlerin sorumlu isim olarak görev yapmaya başlayacak.

Taraflar sessizliğini koruyor

Panos Panay'ın X'te yaptığı açıklamadan sonra Microsoft ile Amazon'a ulaşıldı. Ancak her iki şirket de konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Panos Panay'ın X paylaşımı şöyleydi:

Microsoft'ta geçirdiğim 19 inanılmaz yılın ardından sayfayı çevirip bir sonraki bölümü yazmaya karar verdim. Microsoft'ta geçirdiğim zaman ve birlikte ürün üretme onuruna sahip olduğum harika insanlar için sonsuza kadar minnettarım.

Amazon ile ilgili iddiaların doğru olma ihtimali yüksek. Zira Amazon'un donanımlarından sorumlu bir numaralı ismi olan Dave Limp, geçtiğimiz ay şirketteki görevinden istifa etti. Haliyle Amazon, Panay'a reddedemeyeceği bir teklifle gitmiş olabilir. Tüm bunlar, önümüzdeki günlerde netleşecek.