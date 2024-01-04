Oyun meraklılarının mutfaklarını süsleyecek olan Xbox Series S ekmek kızartma makinesi, ekmeklerin üstünü Xbox logosu şeklinde kızartıyor.

Böyle giderse oyuncuların mutfaklarını kendi ürünleriyle dolduracak olan Xbox Series S'in şimdi de ekmek kızartma makinesi satışa çıktı. Daha önce de bir Xbox Series X buzdolabı görmüştük. Bu defa da küçük kardeş olan konsol, oldukça özellikli bir makineye ilham kaynağı oldu.

Xbox Series S ekmek kızartma makinesi 40 dolardan satışa çıktı

Aslında bu ekmek kızartma makinesini konsept olarak ilk defa görmüyoruz. Yaklaşık bir yıl kadar önce konsol görünümlü bu tarz bir makinenin reklamları medyada kendine yer bulmayı başarmıştı. İlginç cihaz, Walmart reyonlarında satışa çıktı. Fiyatı ise 39,99 dolar olarak belirlendi.

Görünüş olarak ekmek kızartma makinesi, siyah havalandırma çıkışına kadar konsolun neredeyse aynısı olacak şekilde tasarlandı. Ayrıca cihazın kullanımını çok daha eğlenceli hâle getirecek çeşitli özelliklerinin de bulunduğu görüldü. Ekmeğin ne kadar kızartılmasını istediğinize göre seçebileceğiniz altı farklı ayar bulunuyor. Makinenin alt kısmında bulunan kırıntı toplama gözü de çıkarılabiliyor. Cihazın üzerinde bir de LED geri sayım kronometresi yer alıyor. Ayrıca donuk ürünleri de bu cihaz ile çözündürmek mümkün oluyor.

İlk oyuncu tost makinesi bu değil (Gerçekten mi?)

Gösterinin yıldızı ise elbette ki ekmeklerin üzerine basılan Xbox logosundan başka bir şey değil. İşin ilginç yanı ise bu makine, oyunseverler için yapılmış olan ilk tost makinesi değil. Daha önce de Destiny'nin Tricorn logosu şeklinde ekmek kızartabilen bir tost makinesi görmüştük. Razor da 1 Nisan şakası olarak duyurduğu makinesini gerçekten üretme sözü vermişti ama o sözün üzerinden epey zaman geçmesine rağmen bir gelişme duyurulmadı.

Kişisel olarak tercih yapacak olsam ben Xbox Series X/S kahve makinesi yapılmasını isterdim. Sizce bir sonraki Xbox Series X/S mutfak ürünü ne olacak?