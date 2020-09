Xbox Series X ile S Arasında Ne Fark Var?

Microsoft, gümbür gümbür gelen PlayStation 5’e cevabını iki farklı Xbox modeliyle verdi. Biz de Xbox Series X ve Xbox Series S isimli bu oyun konsollarının farklarına değiniyoruz. İki konsolu fiyatları, oyunları, donanımları ve benzeri kategorilerde birbirleriyle karşılaştırıyoruz.

2020 yılı yeni nesle geçişle birlikte oyun sektörünün birkaç adım birden ilerleyeceği bir sene oluyor. Bu ilerlemenin öncüleri ise tabii ki Sony tarafında PlayStation 5 ve Microsoft tarafında Xbox Series X ile Xbox Series S konsolları. Her iki konsolun da güçlü bir çıkış yapabilmeleri adına çeşitli oyun geliştiricileriyle anlaşmalı olarak geliştirilen oyunlarla tanıtımları yapılıyor.

Biz de bugünkü yazımızda Xbox Series X ve Xbox Series S konsolları arasındaki farkları inceleyerek hangi model hangi tüketiciye uygun sorusuna cevap arayacağız. Yazımızın sonunda, tüm farklara değindikten sonra iki konsolun ülkemizdeki tahmini satış fiyatlarından da bahsedeceğiz. Dilerseniz iki konsolu inceleyeceğimiz kategorileri sıralayarak başlayalım.

Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarının farkları:

Tasarımları

Kontrolcüleri

İşlem güçleri

Depolama birimleri

Disk destekleri

Oyunları

Fiyatları

Birbirine hiç benzemeyen iki tasarım:

Xbox Series X ve Xbox Series S aynı aileye dahil olsalar da birbirlerine hiç benzemeyen tasarımlara sahip. Tasarımları arasındaki farklar, yukarıdaki görsele bakıldığı zaman kolaylıkla anlaşılabiliyor. Xbox Series X dikey kullanım için üretilmiş gibi duruyorken Xbox Series S yatay bir şekilde de rahatlıkla kullanılabilmesi için üretilmiş gibi duruyor.

Belki de iki konsolun tasarımlarıyla alakalı tek benzerlik, iki tasarımın da sosyal medya mecralarında şaka konusu olması. Xbox Series X ilk tanıtıldığı zaman mini bir buzdolabına benzetilmişti. Xbox Series S’in tasarımı ise büyük bir hoparlöre benzediği yönünde şakalara malzeme oluyor.

Microsoft iki konsol için de aynı kontrolcüyü kullanıyor:

Microsoft, kontrolcüler tarafında Series S’in farklı bir modelle dağıtılmasını anlamsız bulmuş olacak ki iki konsolun kontrolcüleri de tıpatıp aynı olacak. Aralarındaki tek fark, değişik renklere sahip olmaları. Ancak bu fark da muhtemelen iki model yaygınlaştıkça ortadan kalkacak. Çünkü tüketicilerin istediği renkte kontrolcü almasının önünde bir engel yok.

İki konsol da çağın gerisinde işlem güçlerine sahip değil:

Xbox Series X, açıklanan donanımlar göz önüne alındığı zaman tam bir performans canavarı olacak. Xbox Series S ise Series X’e yetişemiyor olsa da günümüzün gereksinimlerini yerine getirme konusunda sıkıntı yaşamayacak gibi duruyor. Ancak kağıt üzerindeki donanım özellikleri yalnızca bir yere kadar ipucu verebilir. Önemli olan oyun geliştiricilerinin bu donanımları ne kadar verimli kullanabileceği.

Series X de Series S de AMD tarafından özel olarak geliştirilen, Zen 2 mimarisi üzerine kurulu sekiz çekirdekli işlemcilere sahip. Series X işlemcisinin frekans hızı 3,8 GHz iken Series S işlemcisinin frekans hızı 3,6 GHz olacak. İşin içine ‘multithreading’ girdiği zamansa Series X işlemcisi 3,6 GHz, Series S işlemcisi ise 3,4 GHz hızında çalışmaya devam edebilecek.

Yine AMD tarafından özel olarak üretilen ekran kartları, iki konsol arasındaki işlem gücü farkının oluşmasında rol oynayan en büyük faktörlerden biri. İki konsolda da AMD’nin oyunlara odaklanarak geliştirdiği RDNA 2 mimarisinden güç alan ekran kartları kullanılıyor. Xbox Series X’in ekran kartı 12 teraflop işlem gücüne sahipken Series S’in ekran kartı 4 teraflop işlem gücüne sahip.

Ekran kartlarından bahsetmişken son zamanların görsel sıçraması olan ışın izleme teknolojisine de değinelim. İki konsolun donanımı da ışın izlemeyi destekleyecek. Görsel kalite anlamında kullanıcı gözünden bakıldığı zaman farklı olacak en büyük unsur ise oyunların çalışabileceği çözünürlük olacak. Series S 1440p çözünürlüğe kadar destek verirken Series X 2160p çözünürlüğe kadar destek verecek.

Son olarak yeni Xbox’ların bellek miktarları farklı olacak. Xbox Series X 16 GB GDDR6 belleğe sahipken Xbox Series S bu noktada da daha güçsüz olan 10 GB GDDR6 tipi bellekle satılacak. Ancak bu noktada tekrar belirtmek gerekiyor ki Xbox Series S’in çok daha zayıf görünen donanımının kullanıcıya etkisini görmeden kesin bir yorum yapmak doğru olmaz.

Xbox Series X ve Xbox Series S de SSD ile geliyor, ancak farklı boyutlarda:

Yeni nesil konsolların SSD ile geliyor olması bir sürpriz değil. Bilgisayar tarafında neredeyse standart haline gelen katı hal teknolojisine nihayet konsollar da kavuşuyor. Bu noktada Xbox Series X 1 TB’lık bir SSD ile geliyorken Xbox Series S yalnızca 512 GB SSD’ye sahip olacak. Günümüz oyunlarında 100 GB ve üzeri boyutlar görüyorken 512 GB’ın yeterli olması çok zor görünüyor.

Neyse ki iki konsol da ekstra bir SSD girişine sahip durumda. Aynı zamanda USB 3.0 ve üzeri teknolojilere sahip diğer depolama birimleri de harici olarak kullanılabilecek. Ancak vadedilen ultra hızlı yükleme ekranlarından faydalanabilmek için bir SSD kullanmak şart. Özellikle Series S bir noktadan sonra SSD takviyesine ihtiyaç duyacak bir model gibi duruyor.

Bir konsol disk girişli, biriyse dijital olarak gelecek:

Disk girişine sahip bir konsolun üretim maliyeti daha yüksek. Bu yüzden de Microsoft, giriş seviyesi olarak tasarladığı Xbox Series S’e bir disk okuyucusu koymuyor. Konsolun fiyatını düşürme amaçlı yapılan bu hamle, tüketicileri Xbox’ın uygulama marketine mecbur kılacak. Öte yandan Xbox Series X’te bulunan, 4K Ultra HD Blu-Ray destekleyen disk okuyucu sayesinde istenirse film izlenmesine de olanak tanınacak.

Oyun ve aksesuarlar tarafında da bir fark bulunmuyor:

Microsoft’un açıklamalarına göre Xbox One üzerinde çalışan tüm Xbox oyunları (ilk Xbox ve Xbox 360 dahil!) her iki konsolda da çalışacak. Xbox hayranlarını en mutlu eden gelişmelerden biri ise eski oyunların görsel olarak iyileştirilip “Optimised for Xbox Series X” sloganı altında satılacak olması. Gears of War veya Halo serilerini yeniden oynamak isteyen oyuncuların sayısı hiç az değil.

Oyunlar için geçerli olan durum aksesuarlar için de geçerli olacak. Xbox One ile çalışan tüm kontrolcüler, kulaklıklar ve tüm diğer üçüncü parti aksesuarları hem Xbox Series X ile hem de Xbox Series S ile uyumlu olacak. Tüm bunlara ek olarak, EA Play’in de içine dahil edildiği Xbox Game Pass de işin cabası olacak.

Gelelim en önemli farka: Xbox Series X ve Xbox Series S fiyatları:

Xbox Series X’in Türkiye satış fiyatı 7.400 TL, Xbox Series S'in Türkiye satış fiyatı ise 4.699 TL olarak açıklandı. Yazımızın bu noktasına kadar iki konsol arasındaki fiyat farkının sebeplerine değindik. Aradaki yaklaşık 3.000 TL'lik fiyat farkının vermeye değer olup olmadığına ise tabii ki tüketiciler karar verecek.

Gelelim fasulyenin faydalarına: Kim hangi konsolu almalı?

Xbox Series X ve Xbox Series S teoride aynı oyunları çalıştıracak. Bu yüzden amacı yalnızca oyunları oynamak olan birinin Series S tercih etmesinde bir sakınca yok. Ancak dijital marketlerin, zaman zaman kutulu oyunlara göre daha pahalı fiyatlar sunma ihtimalini göz ardı etmemek gerekiyor.

Eğer oyunları oynarken görselliğe önem veren biriyseniz ve bir de evinizde 2160p destekleyen bir monitörünüz veya televizyonunuz varsa çok daha keskin görüntüler elde edebilmek için tercihinizi Xbox Series X’ten yana kullanmalısınız. Tabii ki en önemli tercih unsurlarından birisinin de konsolların fiyatları olacağını unutmamak gerekiyor.