Xbox Series X/S'te FPS Boost Alan Yeni Oyunlar Belli Oldu

Microsoft, yeni nesil oyun konsolları olan Xbox Series X ve S için FPS'i artırılan oyunlara 74 yeni yapımı ekledi. Bu oyunlar arasında Yakuza 6, Far Cry 5 ve Deus Ex de yer alıyor.

Microsoft, yeni nesil oyun konsollarının FPS'lerini arttıracağını söylemişti. Teknoloji devi sözünü tutmakta kararlı olduğunu da, tam 74 farklı oyun için FPS boost getirdi. Oyunların bir kısmının FPS'i iki katına çıkarken, bazılarında ise bu rakam 4'e katlandı.

FPS Boost, Microsoft'un oldukça kuvvetli olan yeni konsollarının donanımlarından sonuna kadar yararlanmak için geliştirdiği bir sistem. Bu teknoloji sayesinde 30 FPS olan oyunlar 60 FPS'e, 60 FPS olanlar da 120 FPS'e yükseliyor.

Microsoft hız kesmiyor

Şubat ayından bu yana pek çok oyun için FPS Boost desteği getiren Microsoft desteklediği yapımların sayısını da sürekli arttırıyor. Bugün yapılan açıklamada, aralarında Yakuza 6: Song of Life, Deus Ex: Mankind Divided, Wasteland 3, Far Cry 5, My Friend Pedro gibi oyunların yer aldığı tam 74 oyuna daha FPS Boost desteği geldiği duyuruldu.

Öte yandan her oyun yüksek FPS değerlerini varsayılan olarak almıyor. Özellikle daha yeni ve donanımdan daha fazla şey talep eden yapımlarda, FPS artışı ile birlikte çözünürlükte bir düşüş söz konusu olabiliyor. Haliyle oyunseverlerin bir tercih yapması gerekiyor. Bu oyunlar arasında Anthem, Battlefield V, Far Cry 5, Fallout 76 ve Star Wars Battlefront 2 de yer alıyor.

FPS Boost alan yapımların büyük kısmı Xbox Game Pass ve EA Play'de de kendisine yer buluyor. Öte yandan Şubat ayından bu yana FPS Boost alan oyunların listesi epey kabarık, şurada listeyi görebiliyorsunuz.

Microsoft ayrıca Xbox Game Pass'e Mayıs ayında gelecek olan yeni oyunları da açıkladı. Bu oyunlar arasında Just Cause 4, FIFA 21 ve Psychonauts da yer alacak. Oyunların 13 Mayıs'ta gelmesi bekleniyor.