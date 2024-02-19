Bazı Xbox sunucularına birkaç gündür erişim sağlanamıyor. Oyuncular, Sea of Thieves ile Call of Duty: Black Ops II'ye giriş yapamıyorlar. Microsoft, sorunun farkında olsa da düzeltme sürecini tamamlayamadı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Xbox sunucularıyla ilgili ciddi bir sorun yaşıyor gibi görünüyor. Zira Xbox sunucularında, birkaç gündür devam eden bazı sorunlar var. 17 Şubat'ta başlayan kesintiler, hâlâ çözüme ulaşmamış gibi görünüyor. Sürecin neden bu kadar uzadığı bilinmezken oyuncular, bazı oyunları yükleyemiyor, bazılarına ise giriş yapamıyorlar.

Xbox sunucularındaki hata, Sea of Thieves oyununu indirmek isteyen kullanıcılar ile Call of Duty: Black Ops II oynamak isteyenlerin başarısız olmasıyla tespit edildi. Olayın ilk aşamada sadece Xbox'ı etkilediği düşünülürken, Microsoft Store'da da bazı sorunlar yaşandığı anlaşıldı. Microsoft tarafından yapılan açıklamada, PC için sorunların giderildiği ancak Xbox ekosistemi için düzeltme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Sorunun ne zaman çözüleceği, şimdilik bilinmiyor.

Beklemekten başka çare yok

Oyuncuların kötü bir deneyim yaşamasına neden olan olay, sadece Sea of Thieves için geçerli değil. Pek çok oyuncu, Call of Duty Black Ops II'ye giriş yapamıyorlar. Söz konusu oyunları oynamak isteyenlerin, beklemekten başka bir çaresi bulunmuyor.

Diğer oyunlara erişimde sorun yaşanmıyor

Microsoft'un Xbox Live için oluşturduğu durum sayfasına baktığımızda, başka bir oyun için sorun yaşanmadığını görüyoruz. Call of Duty: Black Ops II için 17 Şubat 04.25'te, Sea of Thieves için 17 Şubat 08.00'de başlayan kesintinin çözümüne ilişkin, "Sorunu çözmeye yakınız" bilgisi veriliyor. Sorunla ilgili olarak bunlar haricinde aktarabileceğimiz hiçbir şey bulunmuyor.