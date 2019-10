XCloud, Taşınabilir Xbox One İşlevi Görüyor

Geçtiğimiz günlerde ön izlemesi yayınlanan Xbox’ın bulut tabanlı oyun platformu XCloud, henüz tam anlamıyla hazır değil ancak platform oldukça ciddi bir potansiyele sahip.

Xbox oyun konsoluyla neredeyse 20 yıla yaklaşan Microsoft; Nintendo ve Sony’nin aksine özel olarak bir taşınabilir oyun sistemi oluşturma konusunda çok istekli olmadı ancak şirket, Project XCloud ile birlikte bugüne kadar girişmediği bir alana giriyor. Project XCloud ile yerel olarak bir oyunu indirmek yerine, güçlü uzak sunucularda çalışan oyunları Wi-Fi üzerinden oynayabileceğiz. Bu özelliği kullanmak için ise herhangi özel bir donanıma sahip olmaya gerek yok çünkü akıllı telefonlarımız bu özelliğe sahip olacak.

Xcloud ile birlikte Xbox One oyunlarını her yerde oynamak kulağa çok hoş geliyor ancak Xcloud’un Microsoft’un şu anki oyun stratejisinde tam olarak yerini alamadığı da belli. Xcloud sistemi, hâlâ geliştirilmeye devam ediyor ve şu an sistemde birçok hata mevcut.

Görüntü kalitesinin bozulması, kullanıcıların canını sıkıyor:

Geçtiğimiz günlerde ön izlemesi yayınlanan XCloud sistemine giriş için bir Android veya iOS işletim sistemli telefona ihtiyacımız var. Uygulamaya girdikten sonra Microsoft hesabıyla giriş yapıyoruz ve Xbox kontrolcüsüne Bluetooth aracılığıyla bağlanıyoruz. Ön izleme süresinde şu an için Halo 5: Guardians, Gears of War 5, Killer Instinct ve Sea of Thieves oynanabilir durumda.

Bu oyunları oynayanlar şu an için iyi bir internet bağlantısında herhangi gecikme yaşamadıklarını belirtiyorlar ancak XCloud deneyiminin şu an için oyunculara sıkıntı çıkaran tarafının yer yer görüntü kalitesinin düşmesi olduğu belirtildi. Oyunlar genellikle HD çözünürlüklerle başlarken görüntüler, oyunun ortasında göze çarpan bir şekilde bozuluyor ve grenli dokular meydana geliyor. Bu gibi sorunlar genellikle Wi-Fi ağına çok fazla katılımcı bağlandığında meydana geliyor.

Microsoft, XCloud’un verimli bir şekilde çalışması için en az 10 Mbps internet hızına ihtiyaç duyuyor. XCloud’u kullanmak için gerçekten iyi bir Wi-Fi bağlantısına gerek var bu yüzden evden oynamak kolay olmayacak. Microsoft, XCloud için herhangi bir fiyatlandırma ve ayrıntı duyurmadı ancak XCloud’un Game Pass Ultimate abonelik planına eklenmiş olduğu görülebiliyor.