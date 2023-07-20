Oyuncu koltuğundan oyun ve iş istasyonlarına fizyoterapist onaylı tasarımlarıyla gününün büyük çoğunluğunu bilgisayar başında geçirenlere harika çözümler üreten xDrive'ın monitör standlarıyla tanışmış mıydınız?

İster oyun ya da 'öylesine takılmak' için ister iş için, ne için olursa olsun artık neredeyse hepimiz günümüzün büyük çoğunluğunu bilgisayar başında geçiriyoruz. Bu uzun vakitler, eğer sağlıklı ve ergonomik ortamı yaratamadıysak bize bir süre sonra çeşitli sağlık sorunları olarak geri dönüyor.

Türkiye'nin ilk yerli oyuncu koltuğu üreticisi xDrive da bu noktada hayatımıza giren başarılı bir marka. Aslında 40 yıldır mobilya üreten xDrive, uzun yıllardır fizyoterapist danışma ekibiyle birlikte uzun saatler kullanmaya uygun oyuncu ve ofis koltukları, masalar ve istasyonlar gibi ürünler geliştiriyor. Şimdi ise marka, ürün kategorisine monitör ve yayın standları ekledi.

Monitör standları tam olarak ne işe yarıyor, kullanmak neden önemli?

Standlar, bağlandıkları monitörü ideal göz hizasına getiriyor ve böylece hem göz sağlığını hem de boyun ve sırt ağrılarına neden olan duruş bozukluklarını önlüyor.

Standlar sayesinde monitörünüzü dilediğiniz yüksekliğe ve uzaklığa getirerek kendiniz için en uygun pozisyonu oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca kimi modellerde döndürme ve eğerek açı verme gibi seçenekler de var; yani kullanımınıza göre özelleştirme seçenekleriniz epey fazla.

Standların bir diğer avantajı ise masanızın üzerinde çok daha geniş bir alan yaratmanıza olanak sağlaması. Hatta yine kimi modellerde kabloları toparlamak ya da ek depolama alanları yaratmak için eklentiler bile var.

Reddot Winner, Design Award, Contemporary Good Design Award gibi birçok uluslararası tasarım ödülüne sahip çok amaçlı xDrive monitör standları da bu ihtiyaçlarınızın hepsini karşılamak üzere özel olarak geliştirilmiş durumda. Gelin birlikte bu standlara göz atalım.

xDrive MNT-25 Tekli Monitör Standı ve xDrive MNT-25 İkili Monitör Standı

Eğer bir monitör standı kullanma fikri size de mantıklı geldiyse ancak fiyat/performans odaklı bir ürün arayışındaysanız, xDrive MNT-25 Serisi Monitör Standları harika bir seçenek.

Oldukça sağlam çelik yapıları, şık bir görünüm de sağlayan alüminyum malzemeleri ve amortisörlü mekanizmalarıyla bu seri, uygun fiyata sınırsız ve sorunsuz hareket imkanı sağlıyor.

Tüm monitörlerle uyumlu VESA yuvaları sayesinde kolayca monte edebileceğiniz xDrive MNT-25 Serisi Monitör Standları, fonksiyonel ve bütçe dostu bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. İhtiyacınıza göre tek monitör ya da çift monitör için değerlendirebileceğiniz seriye mutlaka göz atmanızı öneririz.

xDrive MNT-39 Tekli Monitör Standı ve xDrive MNT-39 İkili Monitör Standı

Daha profesyonel bir monitör standına ihtiyacınız varsa, 8 kg'ye kadar monitörleri rahatlıkla taşıyan ve yüksek hareket kabiliyeti sağlayan xDrive MNT-39 Profesyonel Oyuncu Monitör Standı tam size göre.

Oyunlara daha iyi odaklanmanızı sağlayacak xDrive MNT-39 serisi Profesyonel Oyuncu Monitör Standları, yüksek malzeme kalitesi ile uzun yıllar kullanabileceğiniz dayanıklılıkta.

xDrive MNT-49 Tekli Monitör Standı ve xDrive MNT-49 İkili Monitör Standı

Bilgisayarı uzun saatler kullanan ve gelişmiş hareket kabiliyeti beklentisi olanların çok memnun kalacağı seçeneklerden biri de xDrive MNT-49 Alüminyum Monitör Standı. Yine hem tek hem de çift monitör için tercih edebileceğiniz bu seri, ince ve yüksek esnekliğe sahip kollarıyla her yöne hareket ederek sınırsız seçenek ve konfor sağlıyor.

Özellikle iş dünyasının esnekliğe ihtiyaç duyan kullanımlarına yanıt vermek için tasarlanan seri, şık görünümü ve dayanıklı malzemeleriyle de tercih edilesi.

Kablo yönetimi sayesinde kabloların oluşturduğu karışıklığı ortadan kaldıran seri, kolay kurulum sağlayan VESA plakası, 180° dönme kısıtlama özelliği ve dengeli kurulum yapmayı sağlayan görünür gerilim göstergesi ile her ihtiyaç düşünülerek geliştirilmiş.

xDrive MNT-50 Tekli Monitör Standı ve xDrive MNT-50 İkili Monitör Standı

xDrive MNT-50 Alüminyum Monitör Standı serisi, hem görüntüleme konforu hem de konumlandırma kolaylığı açısından oldukça avantajlı.

Oldukça şık bir tasarıma sahip olan MNT-50 serisi, görünümüyle zarif olsa da, 17''-32'', 2 kg-9 kg aralığındaki monitörleri rahatça taşıyor.

Yenilikçi hızlı çıkarılabilir VESA plakası, monitörün montajını veya sökülmesini kolaylaştırırken kullanıcı tarafından seçilebilen 180°/360° dönme sınırlayıcı, kolun arka masa alanına girmesini engeller. Bu da özellikle ofislerde yer alan bitişik masalar ve kabinler için ideal bir kullanım sağlayarak alandan da tasarruf edilmesini sağlıyor.

xDrive MNT-51 Tekli Monitör Standı ve xDrive MNT-51 İkili Monitör Standı

Daha geniş ve ağır monitörü olanlar için 11 kg'ye kadar 17''-35'' monitörler için uyumlu xDrive MNT-51 serisi standlar harika bir seçenek.

Hareket kabiliyetinin yanında yine iş ortamında bölmeler arası çakışma sorunlarını önlemek için 180°/360° dönme sınırlayıcı ve ağırlık ayarlamalarını kolaylaştıran dahili yay göstergesi gibi detaylarıyla da dikkat çeken seri, uzun süreli kullanım sağlayan yüksek kalitede materyallerden üretilmiş.

xDrive MNT-61 Tekli Monitör Standı ve xDrive MNT-61 İkili Monitör Standı

Bana daha da güçlü bir monitör standı lazım diyenlerdenseniz, xDrive MNT-61 RGB Oyuncu Monitör Standı tam size göre. 49 inçe kadar ekranlara ve 20 kg'a kadar ağırlıklara uygun ağır hizmet tipi bir eğme pivotu içeren seri, en güçlü monitör seçimleriniz için en güçlü alternatif.

Şık tasarımı ve ambiyans aydınlatmasıyla estetik bir kullanım da sunan seri, Samsung Odyssey G9 gibi ultra geniş kavisli oyun monitörlerini hareket ettirme ve konumlandırma özgürlüğü sağlıyor.

xDrive Profesyonel Yayıncı Standı

İçerik üreticileri ya da yayıncılar için harika çözümler sunan xDrive Profesyonel Yayıncı Standı, videoların ve yayınların profesyonel bir şekilde kaydedilmesi ve yayınlanabilmesi için kullanılan donanım ve aksesuarları içeren fonksiyonel bir stand olarak karşımıza çıkıyor.

Dahili ışık sistemi, monitör standı, mikrofon standı, kamera standı ile ihtiyaç duyulan tüm donanımları, sağlam ve hareket kabiliyetine sahip tek bir standda toplama avantajı sağlayan stand, adeta hayat kurtaran bir ürün. Eğer siz de bir yayıncı ya da içerik üreticisiyseniz mutlaka değerlendirmenizi öneririz.

Eğer ürünleri satın almadan önce görüp deneyimlemek isterseniz, Fiziki xDrive Satış Mağazaları'nı ziyaret edebilirsiniz. Tüm xDrive mağazalarına göz atmak isterseniz buraya tıklayarak xDrive'ın web sitesini ziyaret etmeniz yeterli.