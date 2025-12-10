Xiaomi, Herkesin Evinde İsteyeceği 12 KG + 12 KG Kapasiteli Çamaşır Kurutma Makine Setini Duyurdu

Xiaomi, yeni çamaşır ve kurutma makinesi setini duyurdu. Cihazlar, 12 KG kapasite başta olmak üzere dikkat çeken özelliklerle geliyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi’nin en öne çıktığı ürün kategorilerinden biri de akıllı ev aletleri. Bu cihazlar, uygun fiyatlara üst düzey özellikler sunmalarıyla müşterilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Şimdi ise Çinli şirketten yepyeni ev aleti geldi.

Xiaomi, Mijia serisinden Washer Dryer Set Pro ismini verdi çamaşır ve kurutma makinelerini tanıttı. Birlikte satılacak bu iki ürün, sunduğu özelliklerle herkesin evinde olmasını isteyeceği cihazlar olarak karşımıza çıkıyor.

Xiaomi’nin yeni çamaşır ve kurutma makineleri neler sunuyor?

Cihazların en çok dikkat çeken özellikleri yüksek kapasiteli olmaları. Öyle ki ikisinde de 12 KG’lık kapasite bulunduğunu görüyoruz. Çamaşır makinesinde şirketin soya sosu ve meyve suyu da dahil olmak üzere 20'ye kadar zorlu lekeyi çıkarmaya yarayan tescilli “Ultra Elektroliz Teknolojisi” kullanılıyor. 4 kat daha iyi renk geçişine karşı koruma performansı, 1,3 yıkama oranı ve tüm su yolunun %99 sterilizasyonu da cihazda sunuluyor.

Yüksek sıcaklıktaki buharı soğuk su elektroliziyle birleştirerek, bakteri ve virüslerin %99,99'unu yok etmeyi başaran cihaz, 30 kumaşa özel yıkama programıyla geliyor. Ayrıca yük ağırlığına göre otomatik olarak deterjan ve yumuşatıcı veren çift yollu akıllı dozajlama özelliğine de sahip. Standart programı 69 dakika uzunluğunda. %33 su tasarrufu ve %40 oranında güç tasarrufu sağlayan hızlı programının uzunluğu ise 36 dakika.

Tüm bunların yanı sıra cihaz, ortam sıcaklığını ve nemi algılayarak yıkama ayarlarını optimize eden bulut tabanlı akıllı yıkama algoritmalarına sahip ve HyperOS ile uyumlu olarak geliyor, Mi Home uygulamasıyla uzaktan kontrol gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor.

12 KG’lık kurutma makinesine baktığımızda düşük sıcaklıkta kurutmayı desteklerken enerji verimliliğini de artıran çift silindirli bir kompresör kullandığını görüyoruz. Küçük çamaşırlar için 35 dakikalık kurutma, günlük çamaşırlar için ise 59 dakikada kurutma sunuyor. 33 farklı kurutma programı, tüy ve toz için çok katmanlı filtreleme, koku ve akarları gidermek için iyon arıtma özelliği, ayakkabı ve oyuncaklar için kurutma, düşük gürültülü çalışma gibi özellikleri var. İkili olarak satılacak yeni çamaşır ve kurutma makinelerinin fiyatı 1.237 dolar olarak açıklandı. Cihazlar, 11 Aralık’ta Çin’de satışa çıkacak.