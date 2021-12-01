Xiaomi 12 Geliyor: İşte Ortaya Çıkan Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu Xiaomi12 ile ilgili tanıtım paylaşımlarına başladı. 12 Aralık'ta piyasaya sürülmesi beklenen telefonun özellikleri, tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor...

Son yıllarda yürüttüğü çalışmalar ile tüm dünyada ilgi çekmeyi başaran Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni bir amiral gemisi akıllı telefon serisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, "Xiaomi 12" olarak isimlendireceği amiral gemisi telefonlarıyla ilgili bugüne dek detaylı bir açıklama yapmamıştı. Ancak şimdi, bu durum değişmiş durumda. Xiaomi, 12 serisinin sosyal medyadaki reklam çalışmalarına başlamış durumda.

Resmi Twitter hesabından bazı paylaşımlar yapan Şirket, Xiaomi 12 serisinin performansına odaklanmış durumda. "Herkes için inovasyon" etiketini kullanarak paylaşım yapan şirket, yeni amiral gemisi telefonlarının Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcilerinden güç alacağını ifade ediyor.

İşte Xiaomi 12 paylaşımı

Şirketin tek Xiaomi 12 paylaşımı bundan ibaret değil. Yeni amiral gemisi telefonları için bir de video paylaşan Xiaomi, bu videoda yeni nesil Snapdragon çiplerinin nasıl üretildiğini gözler önüne seriyor. Dilerseniz hemen, o videoya yakından bakalım:

Xiaomi 12 ailesinin muhtemel özellikleri şöyle olacak

Xiaomi, 12 ailesinde kaç üye bulunacağı ve bu üyelerin hangi özelliklerle donatılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Ancak edinilen bilgiler, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Ultra, Xiaomi 12X ve Xiaomi 12 mini, bu serinin paydaşları olacağı yönünde. Peki, şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler, serideki baz modelin özelliklerinin nasıl olacağını gösteriyor?

İddialara göre Xiaomi 12, 120 Hz tazeleme ve yüksek dokunma oranı hassasiyetine sahip LTPO ekran paneliyle gelecek. Bazı kaynaklara göre kullanıcılar, bu akıllı telefonu 2K çözünürlükte kullanabilecekler. Ultra ince çerçevelerle geleceği söylenen akıllı telefonun küçük bir kamera deliğine sahip olacağı, bu sayede ekran/gövde oranını maksimize edileceği belirtiliyor.

*Görsel konsept tasarımdır.

4 nm üretim sürecinden geçen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alacak telefon, LPDDR5X RAM ile desteklenecek. Bu ikili kombinasyon, Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonuna görülmemiş bir performans sunacak. "Loop LiquidCool" olarak isimlendirilen özel bir soğutma sistemine sahip olacağı ifade edilen telefon, bu sistem sayesinde maksimum sıcaklığını sektör ortalamasının bile altında tutacakmış.

İddialara göre Xiaomi 12, hepsi de 50 MP çözünürlüğe sahip üçlü kamera kurulumuyla gelecek. Serideki telefonların tam da bu noktada birbirlerinden ayrılacakları, değişen kamera kurulumlarının 12 serisinin varyant özelliklerini belirleyeceği iddia ediliyor. 120 watt hızlı şarj ve Android 12 gibi özellikler de Xiaomi 12 serisinde karşımıza çıkacak.

Xiaomi 12 teknik özellikleri

Ekran: 120 Hz, LTPO

120 Hz, LTPO İşlemci: Snapdragon Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM: LPDDR5X

LPDDR5X Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

50 MP + 50 MP + 50 MP Batarya: 120 watt hızlı şarj

120 watt hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 12

Xiaomi 12 ailesi ne zaman tanıtılacak?

Xiaomi, 12 serisinin lansmanı için aralık ayını işaret etmişti. Daha önceki göstergeler, 16 Aralık tarihinin Xiaomi 12'yle tanıştığımız gün olacağını gösteriyordu. Ancak son bilgiler, telefonun isminden ötürü 12 Aralık'ta tanıtılacağını ortaya koydu.

Xiaomi 12'nin fiyatı nasıl olacak?

Xiaomi 12 ailesinin fiyatına ilişkin çok fazla söylenti var. Ancak bu söylentiler arasındaki en güçlü iddia, Xiaomi 12 Pro'nun 1.600 dolar civarında fiyatlandırılacak oluşu. Diğer varyantların tümü, 12 Pro'dan daha uygun fiyata satın alınacak.