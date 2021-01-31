Geçtiğimiz haftalarda ABD Hükümeti, Xiaomi'yi Çin ordusuyla bağlantılı olduğu ve işbirliği yaptığı gerekçesiyle kara listeye almıştı. İddiaları reddeden Xiaomi'den resmi açıklama geldi. Xiaomi, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Trump yönetimi, geçtiğimiz günlerde yaptığı ani bir açıklama ile aralarında Xiaomi'nin de bulunduğu 11 şirketi kara listesine eklemişti. Kararın gerekçesi ise bu şirketlerin Çin ordusu ile işbirliği içerisinde olduğu iddiasıydı.

Benzer şekilde geçtiğimiz dönemlerde Huawei de kara listeye alınmış ve uygulanan ambargolar sonrası şirket oldukça büyük zorluklarla uğraşmak zorunda kalmıştı. Öyle ki, akıllı telefon piyasasında yakaladığı güç de günden güne azalmış, şirket alt markası olan Honor'u da satmak zorunda kalmıştı.

Xiaomi, yaptığı resmi açıklamada iddiaları reddetti:

Her ne kadar Xiaomi'nin kara listeye alınması sonrası gelen ilk haberlerde bu ambargonun Trump'ın başkanlığı devretmesi sonrası kalkacağı söylense ve şirketin bu durumdan Huawei kadar etkilenmeyeceği söylense de nihayetinde ortaya atılan iddia oldukça ciddiydi. Xiaomi de bu iddialar sonrası bir resmi açıklama yaparak tüm iddiaları reddetti.

Aynı zamanda ABD Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'na bu iddia sebebiyle dava açtığını açıklayan Xiaomi, şirket hissedarlarını ve potansiyel yatırımcılarını işlem yaparken bu gelişmeyi dikkate almaları konusunda uyardı.

Xiaomi, yayınladığı resmi açıklama metninde 'Şirket, 29 Ocak 2021 tarihinde ABD Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı aleyhine dava açmış bulunmaktadır. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı tarafından NDAA kapsamında Şirketin bir "Komünist Çin Askeri Şirketi" olarak listeye dahil edilmesi kararının gerçekle örtüşmediğine ve şirketi hukuki süreçlerden yoksun bıraktığına inanmaktadır. Şirket açılan davada, dünya genelindeki kullanıcıların, iş ortaklarının, çalışanların ve şirket hissedarlarının menfaatlerini korumak amacıyla mahkemeden kararın hukuka aykırı olduğunun kabul edilmesini ve bu nedenle kararın iptal edilmesini talep etti. Şirket, uygun olduğu takdirde ek açıklamalar aracılığıyla şirket hissedarlarını ve potansiyel yatırımcıları, davayla ilgili diğer önemli gelişmelerden haberdar edecektir.' ifadelerini kullandı.

Henüz Xiaomi'yi ABD pazarında nasıl bir gelecek beklediğini kestirmek oldukça zor. Uygulanan ambargonun boyutunun artması ve şirketin Huawei gibi zor günlerden geçmesi de hep bir ihtimal olarak bir kenarda duracak ancak şu an için beklenen sonucun bu olmadığını belirtmekte fayda var.