Xiaomi, Kendisini Kara Listeye Alan ABD Hükümetine Dava Açtı

ABD Hükümeti tarafından "Çin ordusuyla işbirliği yaptığı" gerekçesiyle kara listeye alınan Xiaomi, ABD yönetimine karşı dava açacak.

Geçtiğimiz yıllarda Huawei, dönemin ABD Başkanı Donald Trump tarafından casuslukla suçlanmış ve kara listeye alınmıştı. Ardından da firmaya yönelik ciddi yaptırımlar devreye sokulmuş ve ambargo uygulanmıştı.

Huawei'nin sorun yaşadığı bu dönemde yükselen firma ise bir başka Çinli üretici olan Xiaomi idi. Geçtiğimiz haftalarda Xiaomi de Çin ordusu ile çalıştığı gerekçe gösterilerek kara listeye alınmıştı. Çin ordusu ile çalışmadığını açıklayan ve iddiaları reddeden Xiaomi'nin şimdi de mahkemeye başvurduğu öne sürüldü.

Xiaomi ABD Mahkemelerinde

Gelen haberlere göre Xiaomi, Washington bölge savcılığında bir mahkeme dilekçesi doldurdu. Firma, ABD Savunma ve Hazine Bakanlığı'ndan, özellikle de Janet Yellen'dan davacı olurken, kara liste kararını "kanun dışı ve anayasaya aykırı" olarak nitelendirdi.

Daha önce olduğu gibi dilekçede de Xiaomi, firmanın Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından kontrol edilmediğini ifade etti. ABD yönetimi kara liste kararını alırken firmanın Çin ordusu ile ilişkili olduğuna dair herhangi bir kanıt sunmamıştı. Firmanın yönetici hisselerinin %75'ine de kurucuları Lin Bin ve Lei Jun'un sahip olduğu belirtiliyor.

Dilekçede bir başka noktaya dikkat çeken firma, bahsedildiği gibi "orduyla açık bir ilişkileri" olmasının partnerleri ile iş yapmalarını da imkansız hale getireceğini, yatırımcılarının önemli bir kısmının ABD'li olduğunu ve bu partnerlerle olan ilişkilerinin kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Xiaomi için durum karışık

Her ne kadar kara listeye alınmış olsa da Xiaomi, ABD'ye teknoloji ithal etmeye devam edebiliyor, ancak lisans alamıyor. Huawei gibi firmaların böyle bir alternatifi bulunmuyor ve ABD'den parça da tedarik edemiyorlar.

Xiaomi'nin mahkemeye gitmesi ile birlikte ABD ile firma arasında yaşanan süreçte yeni bir dönem de başlamış oldu. Bakalım Çinli üretici, ABD mahkemelerinde aradığını bulabilecek mi? Yoksa daha sert yaptırımlara mı maruz kalacak?