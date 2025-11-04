Tümü Webekno
Xiaomi'den Gereksiz Gibi Görünen Ama Herkesin Kullanmak İsteyeceği Ürün: Akıllı Ayak Masaj ve Yıkama Cihazı

Xiaomi, Smart Airbag Food Bath 2 Pro isimli akıllı ayak yıkama ve masaj aletini duyurdu. İşte kullananları çok rahatlatacak bu ürünün özellikleri.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her farklı kategoriden sunduğu ürünlerle müşterilerin gönlünde taht kurmayı başaran Xiaomi, hız kesmeden duyurularına devam ediyor. Âdeta evinizdeki her şeyi akıllı hâle getirmeyi planlayan Teknoloji devi, şimdi de yeni nesil akıllı ayak masaj makinesini Çin’de gerçekleştirdiği bir lansmanla duyurdu.

Xiaomi’nin yeni ayak masaj makinesi, Mijia ürünleri altında konumlanıyor ve “Smart Airbag Food Bath 2 Pro” ismini alıyor. Kullanıcıların rahatlamasını sağlayan bu cihazın özellikleri, normalde aklınızın ucundan geçmeyecek bir ürünü satın alma isteği uyandırıyor.

Karşınızda Xiaomi'nin akıllı ayak yıkama ve masaj aleti

Xiaomi’nin yeni akıllı ayak yıkama ve masaj cihazı, küvetinin tek bir düğmeye basılarak otomatik olarak yükselip katlanmasını sağlayan elektrikli çift vidalı kaldırma yapısına sahip. Şirketin söylediğine göre mekanizma, 10 binden fazla kaldırma testini sorunsuz geçmeyi başarmış. Ayak küveti, kullanım sırasında 35 cm yüksekliğe kadar genişleyebiliyor. Cihazın kendisi ise 18 cm’ye kadar katlanarak mobilyaların altına, dolapların yanına kolayca yerleştirilebiliyor.

mas2

Cihaz, hem ayak üstünü hem de tabanını saran masaj sistemine de sahip. Sistem, ayak parmaklarına, kemerlere ve topuklara odaklanan 3 bölgeli masaj sağlayabiliyor. Taban kısmı cilde nazik bir his veren ve kir birikmesini önleyen yumuşak bir pedle kaplı. Bunlar dışında daha iyi kan akışı sağlama ve yorgunluğu azaltma sunan ısıtma ve titreşim işlevleri de mevcut.

Ayak yıkama kısmında su borusunun içine bir UV sterilizasyon sistemi de yer alıyor. Bu sistem, şirketin söylediğine göre %99,9 sterilizasyon sunarak E.coli ve Staphylococcus aureus gibi zararlı bakterileri yok edebiliyor. Su sıcaklığını 35 ila 48 derece arasında yöneten bir sistem de var. Sıcaklık 54 dereceyi aşarsa uyarı tetikleniyor ve ısıtma anında durduruluyor. Bunlar dışında elektrik arızası tespit edildiğinde 0,1 saniye içinde elektriği kesen bir koruma sistemi de var. 1,5 metrelik kabloyla geldiğini de belirtelim.

mas3

HyperOS ile uyumlu olan ve Xiaomi’nin yapay zekâ sesli asistanı Xiao AI ile birlikte çalışabilen ayak masaj ve yıkama cihazı, ses kontrolü ve zamanlama gibi özelliklere sahip. Çin’de satışa çıkan cihazın fiyatı ise 161 dolar olarak açıklandı.

Xiaomi, Herkesin Evinde İsteyeceği Yeni Robot Süpürgeleri Vacuum 5 Serisini Türkiye'de Satışa Sundu
Xiaomi

