Xiaomi, Herkesin Evinde İsteyeceği Yeni Robot Süpürgeleri Vacuum 5 Serisini Türkiye'de Satışa Sundu

Xiaomi, yapay zekâ desteği gibi gelişmiş özelliklerle gelen yeni akıllı robot süpürgeleri Robot Vacuum 5 serisini ülkemizde satışa sundu. İşte özellikleri ve fiyatları.

Dünyanın en önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi, her kategoriden ürünleriyle öne çıkan bir markaydı. Şirketin akıllı ev ürünleri de kullanıcılar tarafından büyük ilgi görüyordu. Şimdi ise şirket, çok satma potansiyeline sahip yeni robot süpürgelerini satışa sundu.

Xiaomi’nin Robot Vacuum 5 ismini verdiği yeni robot süpürge serisi resmen Türkiye’de satışa çıktı. Cihazlar, standart **Vacuum 5 **ve üst seviye Vacuum 5 Pro olarak geliyor ve kullanııclara iddialı özellikler sunuyor.

Karşınızda Xiaomi Robot Vacuum 5 serisi

Vacuum 5 serisi, ekim ayının son günlerinde resmen ülkemizde satışa çıktı. Cihazlar, kullanıcıların temizlik ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde tasarlanmış. Üstelik yapay zekâ desteğiyle gelmeleri de dikkat çekiyor. Düşük mobilya altlarını temizleme, evcil hayvan tüyleri ve uzun saçların toplanması, mutfaktaki inatçı yağ ve sıvı lekelerinin giderilmesi gibi zorlu alanlarda etkili performans sunduklarını belirtelim. Her ikisinde de ince ve şık bir tasarım mevcut.

Standart modelde 20000 Pa güç görüyoruz. İstasyonunda kendi kendini temizleme, etkili kenar ve köşe temizliği için uzatılabilir paspas ve yan fırça, düşük açıklıklı alanlara girebilme, hassas navigasyon, %99 saç alma oranı, gerçek zamanlı üçlü lazer taramasıyla milimetre düzeyinde algılama ve temizlik sırasında çarpışma gibi özellikler var. 140 dakika pil ömrü olduğunu da belirtelim.

Pro modelde ise yine** 20000 Pa** güç görüyoruz**. Ön tarafa yerleştirilen kamera ve yapay zekâ yardımı** sayesinde gerçek zamanlı şekilde evi görüntüleyebiliyor, engelleri belirleyebiliyor ve çarpışmalardan kolayca kaçabiliyor. Uzatılabilir paspas ve yan fırça, düşük açıklı alanlara girebilme, yapay zekâ ile ev içinde akıllı gezinme, tüy, saç ve toz gibi kirlerde yüksek temizlik oranı, akıllı atık su izleme, 4L su deposu, 5200 mAh pil ile** 140 dakika temizlik** gibi özellikleri de var.

Xiaomi Robot Vacuum 5 serisi robot süpürge fiyatları

Standart Xiaomi Robot Vacuum 5 modeli, 39.999 TL fiyat ile ülkemizde resmen satışa sunuldu. Robot Vacuum 5 modeli ise 49.999 TL’lik fiyatla çıkış yaptı.