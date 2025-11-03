Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Xiaomi, Herkesin Evinde İsteyeceği Yeni Robot Süpürgeleri Vacuum 5 Serisini Türkiye'de Satışa Sundu

Xiaomi, yapay zekâ desteği gibi gelişmiş özelliklerle gelen yeni akıllı robot süpürgeleri Robot Vacuum 5 serisini ülkemizde satışa sundu. İşte özellikleri ve fiyatları.

Xiaomi, Herkesin Evinde İsteyeceği Yeni Robot Süpürgeleri Vacuum 5 Serisini Türkiye'de Satışa Sundu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi, her kategoriden ürünleriyle öne çıkan bir markaydı. Şirketin akıllı ev ürünleri de kullanıcılar tarafından büyük ilgi görüyordu. Şimdi ise şirket, çok satma potansiyeline sahip yeni robot süpürgelerini satışa sundu.

Xiaomi’nin Robot Vacuum 5 ismini verdiği yeni robot süpürge serisi resmen Türkiye’de satışa çıktı. Cihazlar, standart **Vacuum 5 **ve üst seviye Vacuum 5 Pro olarak geliyor ve kullanııclara iddialı özellikler sunuyor.

Karşınızda Xiaomi Robot Vacuum 5 serisi

düz1

Vacuum 5 serisi, ekim ayının son günlerinde resmen ülkemizde satışa çıktı. Cihazlar, kullanıcıların temizlik ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde tasarlanmış. Üstelik yapay zekâ desteğiyle gelmeleri de dikkat çekiyor. Düşük mobilya altlarını temizleme, evcil hayvan tüyleri ve uzun saçların toplanması, mutfaktaki inatçı yağ ve sıvı lekelerinin giderilmesi gibi zorlu alanlarda etkili performans sunduklarını belirtelim. Her ikisinde de ince ve şık bir tasarım mevcut.

düze

Standart modelde 20000 Pa güç görüyoruz. İstasyonunda kendi kendini temizleme, etkili kenar ve köşe temizliği için uzatılabilir paspas ve yan fırça, düşük açıklıklı alanlara girebilme, hassas navigasyon, %99 saç alma oranı, gerçek zamanlı üçlü lazer taramasıyla milimetre düzeyinde algılama ve temizlik sırasında çarpışma gibi özellikler var. 140 dakika pil ömrü olduğunu da belirtelim.

pro

Pro modelde ise yine** 20000 Pa** güç görüyoruz**. Ön tarafa yerleştirilen kamera ve yapay zekâ yardımı** sayesinde gerçek zamanlı şekilde evi görüntüleyebiliyor, engelleri belirleyebiliyor ve çarpışmalardan kolayca kaçabiliyor. Uzatılabilir paspas ve yan fırça, düşük açıklı alanlara girebilme, yapay zekâ ile ev içinde akıllı gezinme, tüy, saç ve toz gibi kirlerde yüksek temizlik oranı, akıllı atık su izleme, 4L su deposu, 5200 mAh pil ile** 140 dakika temizlik** gibi özellikleri de var.

Xiaomi Robot Vacuum 5 serisi robot süpürge fiyatları

Standart Xiaomi Robot Vacuum 5 modeli, 39.999 TL fiyat ile ülkemizde resmen satışa sunuldu. Robot Vacuum 5 modeli ise 49.999 TL’lik fiyatla çıkış yaptı.

Xiaomi

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Honda, Şimdiye Kadarki En Küçük ve En Ucuz Elektrikli Otomobili Super-ONE'ı Duyurdu

Honda, Şimdiye Kadarki En Küçük ve En Ucuz Elektrikli Otomobili Super-ONE'ı Duyurdu

Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti)

Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti)

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Windows 11'de Kullanıcıları Çileden Çıkaran Bir Hata Ortaya Çıktı (Geçici Bir Çözümü Var)

Windows 11'de Kullanıcıları Çileden Çıkaran Bir Hata Ortaya Çıktı (Geçici Bir Çözümü Var)

Türkiye'nin Gururu Altay Tankı ile İsrail'in Merkava V Tankı Karşılaştırma

Türkiye'nin Gururu Altay Tankı ile İsrail'in Merkava V Tankı Karşılaştırma

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim