Xiaomi, Android Pie Alacak 3 Modelini Açıkladı

Xiaomi, hangi eski akıllı telefon modellerinin Android Pie güncellemesi alacağını açıkladı. Açıklama şimdilik yalnızca üç model içeriyor fakat liste, ilerleyen dönemde genişleyecektir.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yalnızca bir gün önce yeni amiral gemisi Mi 9’u tanıttıktan sonra şimdi de halihazırda tüketicilerin kullanımında olan hangi cihazlarının Android 9.0 Pie güncellemesi alacağını açıkladı.

Bir Xiaomi mühendisi olan Zhang Guoquan tarafından yapılan açıklamaya göre Xiaomi’nin iki yıl önce tanıtmış olduğu amiral gemisi Xiaomi Mi 6, Xiaomi Mi MIX 2 ve Mi Note 3 modelleri, kısa süre içinde Android Pie güncellemesine kavuşacak.

Xiaomi Mi 6, Android Pie güncellemesi ile birlikte GPU performansını artırarak oyunlarda daha iyi performans elde edilmesini sağlayan Game Turbo özelliğine de kavuşacak. Fakat Guoquan, güncellemenin ne zaman yayınlanacağı ile ilgili bir bilgi paylaşmadı.