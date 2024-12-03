Xiaomi, 2025’ten itibaren Android cihazları için aylık güncellemeler sunmayı planladığını duyurdu. Şirket, daha hızlı ve düzenli yazılım desteği hedefliyor.

Xiaomi, 2025'te aylık Android güncellemeleri sunmayı planladığını açıkladı. Şirket bu yenilikle Android kullanıcılarına daha sık güncellemeler sağlayabilmeyi hedefliyor.

Xiaomi, şu anda cihazlarına her 90 günde bir güncelleme sunuyor. Bu durum şirketin amiral gemisi modelleri dahil tüm telefonlarında geçerli. Ancak 2025 yılı itibarıyla bu yaklaşımını değiştirerek kullanıcılarına daha hızlı ve düzenli güncellemeler sunabilmek adına aylık güncelleme takvimine geçeceğini açıkladı.

Aylık güncellemelerle cihazlarının yazılım desteğini güçlendirmeyi düşünüyor

Xiaomi Başkan Yardımcısı Alvin T, Twitter'da yaptığı açıklamada, şirketin 2025'ten itibaren aylık güncellemeler sunmayı "yapabileceklerini" belirtti. Ancak, bu açıklama kesin bir taahhüt içermiyor. Alvin, fazla söz vermek istemediğini ve ekiplerinin çalışmalara devam ettiğini vurguladı.

Xiaomi’nin bu yeni yaklaşımı aylık güncellemeler sayesinde cihazların yazılım desteğini artırarak, daha uzun süre verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayabilir.