Xiaomi 15 Ultra'nın özellikleri açığa çıktı. Telefon, genel anlamda dikkat çekici özelliklere sahip olsa da batarya gibi konularda hayal kırıklığı olacak gibi.

Xiaomi’nin amiral gemisi serisi Xiaomi 15’e yepyeni bir telefon eklemeyi planlıyordu. Ultra isimli bu model, her sene olduğu gibi bu sene de standart ve Pro modelden birkaç ay sonra tanıtılacak. Tahminler, ocak gibi bizlerle buluşabileceği yönündeydi.

Xiaomi 15 Ultra hakkında düzenli olarak sızıntılar görüyorduk. Bugün bunlara bir yenisi daha eklendi. Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station’dan gelen bilgiler, ekran ve batarya da dahil telefonun birçok kısmını detaylandırıyor.

14 Ultra ile aynı ekrana sahip olacak, bataryası bekleneni karşılayamayacak

Gelen bilgilere göre Xiaomi 15 Ultra’nın ekranında pek bir iyileştirme göremeyeceğiz. Öyle ki önceki nesille aynı ekrana sahip olacağı söyleniyor. Bu da 6,73 inçlik 120 Hz yenileme hızına ve 1440x3200 çözünürlüğe sahip olacak demek. Tabii ki önceki cihazın ekranı zaten çok etkileyiciydi ancak bir değişiklik yapılmaması dikkat çekti.

Sızıntının bir diğer noktası ise bataryası konusunda. Öyle ki cihazın 5.450 mAh ila 5.800 mAh arasında bataryaya sahip olacağı aktarılmış. Rakiplerinin 6000 mAh civarlarında gezindiğini düşündüğümüzde eğer iddia doğru çıkarsa Xiaomi 15 Ultra’nın bu konuda biraz hayal kırıklığı yaratacağını söyleyebiliriz.

Arka tarafında yuvarlak bir ada içine yerleştirilmiş kameralar göreceğiz. Burada 50 MP’lik bir ana kamera, 200 MP’lik 4.3x periskop kamera, 50 MP’lik telefoto kamera ve 50 MP’lik ultra geniş açılı kamera göreceğiz. Bunlar dışında Snapdragon 8 Elite işlemci, IP68 dayanıklılık ve kablosuz şarj gibi özellikler de iddialar arasında.

Telefonun büyük çoğunluğunun sızdığını görebiliyoruz. Ne kadarının doğru olacağını önümüzdeki birkaç ay içinde öğreneceğiz.