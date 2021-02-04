Xiaomi CEO'su: 1500 Dolara Telefon Tanıtsak Alır mıydınız?

Weibo'da yeni bir gönderi paylaşan Xiaomi CEO'su, takipçilerine 1.500 dolarlık bir Xiaomi telefon alıp almayacaklarını sordu. Söz konusu sorunun, yaklaşmakta olan Xiaomi katlanabilir telefona dair bir ipucu olabileceği söyleniyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, pek çok markanın aksine bütçe dostu akıllı telefonlarıyla tüketicilerin beğenisini kazanmış bir firma. Şirket, amiral gemisi segmentte dahi rakiplerinin çok altında fiyat etiketleri sunarak akıllı telefonlara çok para vermek istemeyenlerin dahi amiral gemisi performans alabilmesini sağlıyordu.

Bu durum, geçtiğimiz yıl duyurulan Xiaomi Mi 10 Ultra ile değişti. Daha önce hiçbir akıllı telefonun 700 doların üzerinde bir fiyat etiketini haketmediğini öne süren Xiaomi, Mi 10 Ultra için 1000 dolar barajına yaklaşan bir fiyat etiketi sundu. Bu durum, Xiaomi’nin artık “bütçe dostu akıllı telefon markası” unvanından kopabileceğinin bir göstergesi kabul edildi.

Xiaomi'den 1.500 dolarlık bir akıllı telefon gelebilir

Xiaomi CEO’su Lei Jun, geçtiğimiz gün resmi Weibo hesabından paylaşmış olduğu bir gönderide takipçilerine Xiaomi’nin 1.500 dolarlık bir “premium” seviye akıllı telefon tanıtması halinde satın alıp almayacaklarını, satın almaları halinde ise böyle bir telefonda ne görmek isteyeceklerini sordu.

Jei Jun, elbetteki takipçilerine neden böyle bir soru sorduğunu açıklamadı. Tahminler, şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu öncesi Jun’un bir “pazar yoklaması” yaptığı yönünde. Bu tahmin ne kadar doğrudur bilinmez ancak en azından Jun’un paylaşmış olduğu görselde bir akıllı telefon silüeti de yer alıyor olması, içi boş bir soru olmadığını gösteriyor.

Xiaomi, 7 Şubat’ta Çin Yeni Yılı için gerçekleştireceği bir etkinlikte Mi hayranları ile bir araya gelecek. Lei Jun’un bu etkinlik sırasında “1.500 dolarlık Xiaomi telefon” hakkında daha fazla bilgi vermesini bekliyoruz. O halde biz de size soralım; Xiaomi 1.500 dolarlık (yaklaşık 15.000 TL) bir akıllı telefon duyursa satın alır mıydınız?