Xiaomi, MIUI 12.5 ile Google Mobil Servislerini Engelliyor

Xiaomi, şimdilik sadece Çin'deki kullanıcıları ilgilendiren radikal bir karar aldı. MIUI 12.5 güncellemesi sunulan telefonlardaki Google Mobil Servisleri desteğini kesen şirket, bu hizmetin kullanıcılar tarafından yüklenmesini engelledi. Xiaomi, kararın nedeninin uyumluluk sorunları olduğunu açıkladı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları tüm hızıyla devam ediyor. Trump yönetimi, geçtiğimiz yıllarda aldığı kararla Çinli şirketlere ambargo uygulamış, bu şirketlerin Çin sınırlarına çekilmesine mecbur bırakmaya çalışmıştı. Hatta alınan kararlardan en zararlı çıkan şirket de Huawei olmuş, şirket neredeyse akıllı telefon üretemeyecek hale gelmişti. Sıradaysa Çin'in ABD'ye karşı atacağı adımlar varmış gibi görünüyor.

Son yılların en popüler teknoloji şirketlerinden bir tanesi, hiç şüphesiz Xiaomi. Şirket, akıllı telefonlarının yanı sıra diğer ekosistem ürünleriyle de dünya genelinde ün kazanmayı başardı. Ancak Xiaomi şu sıralar, Çin'deki kullanıcılarını ABD'den uzaklaştırmaya çalışıyor gibi görünüyor. Çin'den gelen haberlere göre MIUI 12.5 isimli Android tabanlı arayüz, Google Mobil Servisleri yüklemesine izin vermiyor.

Xiaomi, Çin'deki müşterilerinin Google ile bağını kesiyor

Çinli kullanıcılar, MIUI 12.5 arayüz güncellemesini almaya başladıktan sonra, Google Mobil Servisleri'ni yükleyemediklerini bildirmeye başladılar. Bunun üzerine bir açıklama yapmak zorunda kalan Xiaomi yetkilileri, bu durumu doğruladılar. Yapılan açıklamalarda, uyumluluk sorunları nedeniyle akıllı telefonlara Google Mobil Servisleri'nin yüklenemeyeceği belirtildi. Ancak bu açıklamanın bir misilleme olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bazı kesimlere göre Xiaomi'nin attığı adım, Huawei'nin Harmony OS ekosistemine davetine karşı bir cevap bile olabilir.

Aslına bakacak olursak Çinli kullanıcılar, Google ve Google'a ait hizmetleri zaten kullanmıyorlar. Ancak Xiaomi, bugüne kadar böyle bir engelleme yapmamıştı. Bu yüzden yaşanan gelişmelerin önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Zira şirket, yaşanacak gelişmeler doğrultusunda yeni bir karar alarak Google Mobil Servisleri'ne sunduğu desteği dünya genelinde kesebilir. Önümüzdeki günler, Xiaomi kullanıcıları için büyük olaylara gebe.

Bu arada, şirket hangi cihazların Google Mobil Servisleri desteğinden çıkarıldığına dair de bir açıklama yapmadı. Kullanıcılar tarafından yapılan bildirimlere baktığımızda ise Redmi K30 Ultra ve Redmi 10X 5G modellerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Ancak Google Mobil Servisleri kısıtlamasının bu iki cihazla sınırlı olmayacağını şimdiden söyleyebiliriz.