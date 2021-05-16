Xiaomi, Çift Yöne Kaydırılabilen Bir Telefon Patenti Aldı

Xiaomi'nin, telefonun alt modülünün çift yöne kayabilmesine olanak sağlayan bir patent aldığı ortaya çıktı. Telefon patentinde her iki yöne hareket eden parçasının üzerinde kamera kurulumunun ve ince bir ekranın yer aldığı görülüyor.

Akıllı telefon üreticileri arasında devam eden yarışta şirketler sürekli daha yenilikçi tasarımlar geliştirmek için mücadele ediyorlar. Daha geniş ve çerçevesiz ekranlar, katlanabilir telefonlar ve ekran altı kamera gibi özellikler bu tür çabaların birer sonucu olarak yıllar içerisinde telefon endüstrisini şekillendirdi. Bizler de gelecek bir sonraki yeniliğin ne olacağını merakla bekler olduk.

Şu an gündemin en gözde ve gelişime açık trendi olarak karşımıza katlanabilir telefonlar çıkıyor. Samsung'un önde götürdüğü bu yarışa diğer üreticiler de dahil olmaya başladı ve gözler sıradaki trende çevrildi bile. Anlaşılan o ki Xiaomi de bir sonraki yenilik için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin aldığı yeni bir patent de bunun kanıtı niteliğinde.

Her iki yöne kayabilen arka modüle sahip bir telefon:

Letsgodigital'de yayınlanan bir rapor ile ortaya çıkan bu yeni patent için Xiaomi 13 Ocak 2020 tarihinde Devlet Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvurusunu gerçekleştirmiş. Patentin veriliş tarihi ise 14 Mayıs 2021.

Patentte yer alan tasarım görsellerinde ilk olarak tek bir tarafa kaydırılabilen bir telefon tasarımı göze çarpıyor. Bu tasarımda yana kaydırılan arka modülde bir kamera kurulumunun yer aldığı görülüyor. Telefonun arkasında ise herhangi bir kamera görünmüyor. İkinci tasarım görsellerinde ise yine benzer şekilde ancak farklı yöne kaydırılan bir telefon ve bir önceki tasarımda kameranın bulunduğu kısımda bu kez ince bir ekran olduğu göze çarpıyor.

Asıl büyük değişiklik ise üçüncü tasarım görselinde ortaya çıkıyor. Bu tasarımda her iki yöne kaydırılabilen bir telefon üzerinde kamera ve ek dikey ince ekran detayı görülüyor. Bu ekranın yazı yazarken klavye olarak ya da oyun oynarken kullanılabilecek bir ekran olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda ekranın bir tür bildirim ekranı olarak kullanılması da olası. Her iki tasarımın birleşimi olduğunu düşündüğümüz bu tasarımın gelecekte bir telefonda karşımıza çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor.