Xiaomi, daha üst düzey özelliklere sahip bir tam kablosuz kulaklık isteyenler için yeni FlipBuds Pro modelini duyurdu. AirPods Pro benzeri tasarımı ile dikkat çeken FlipBuds Pro, aktif gürültü engelleme dahil pek çok özelliğe sahip.

ABD'nin ticari kara listesinden çıkarılacağının açıklanmasıyla ikinci Huawei olmaktan kurtulan Çinli teknoloji devi Xiaomi, son yıllarda popülerliği gittikçe artan tam kablosuz kulaklık (TWS) pazarına yeni bir seri daha kazandırdı. Flipbuds serisinin ilk ürünü olarak karşımıza çıkan Xiaomi FlipBuds Pro, üst segment bir kablosuz kulaklık olacak.

Silikon uçlu yapısıyla Apple'ın mevcut en "premium" kablosuz kulaklığı olan AirPods Pro benzeri bir tasarıma sahip olan Xiaomi FlipBuds Pro, özellikle müzik severlerin fazlasıyla talep ettiği Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliğini de sunuyor. FlipBuds Pro'nun AirPods Pro'dan en büyük farkı ise boydan siyah bir tasarıma sahip olması.

Qualcomm'un QCC5151 ses yongasını kullanan ve 11 mm ultra dinamik ses sürücüleri ile kaliteli bir ses deneyimi vadeden FlipBuds Pro, Bluetooth 5.2 ile güncel bir kablosuz bağlantı sunuyor. Xiaomi'ye kulaklıklar, müziğin yanı sıra oyun sırasında da iyi bir deneyim için düşük gecikmeye sahip.

Son derece pratik kontrollere sahip olan FlipBuds Pro'da sağ ya da sol kulaklıklara uzun süre basılı tutmak, şeffaf mod ile gürültü engelleme modları arasında geçiş yapmaya yarıyor. Kulaklıklara bir kere bastığınızda gelen aramaları yanıtlıyor, müziği başlatıyor ya da durduruyorken; iki kere basma aramayı reddedecek ya da bir sonraki şarkıya geçiş yapacak.

Çift cihaz bağlantı desteği ile aynı anda hem akıllı telefonunuza hem de bilgisayarınıza bağlayabildiğiniz FlipBuds Pro'nun en güzel yanlarından biri, iki çift FlipBuds Pro'yu aynı cihaza bağlayarak senkronize edebilmeniz. Böylece bir arkadaşınız ya da sevdiğiniz ile ayrı kulaklıkları takıp aynı müziği dinleyebilir ya da filmi izleyebilirsiniz.

En üst düzey ANC ayarında 40dB'ye kadar gürültü engelleme desteği sunan FlipBuds Pro, en iyi gürültü engelleme ayarı için ofis, günlük ya da seyahat modları arasında geçiş yapmanıza izin veriyor. Bu değişimi bir Xiaomi akıllı telefona sahipseniz hızlı ayarlar menüsünden, farklı bir Android telefona sahipseniz XiaoAI uygulamasından yapabilirsiniz.

Yalnızca kulaklıklar ile 7 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte ise 28 saate kadar tek şarj ile kullanım süresine sahip olan FlipBuds Pro, gürültü engelleme özelliği açık olarak kullanıldığında ise sırasıyla 5 saat ve 22 saat tek şarjla kullanım süresi sunuyor. Şu an için yalnızca Çin'de satışa sunulan FlipBuds Pro, 124 dolar fiyat etiketine sahip.