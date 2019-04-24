Xiaomi'nin 120 KM Yol Alabilen Elektrikli Mopedi Himo T1

Xiaomi, güçlü bataryası ve uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken elektrikli mopedi Himo T1'i duyurdu.

İnovatif ürünleriyle kullanıcıların dikkatini çekmeyi her zaman başaran Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni ürünü elektrikli mopedi Himo T1'i duyurdu. Daha önceleri üretmiş olduğu katlanabilir ve elektrikli bisikletleriyle bilinen Xiaomi, Himo T1 ile kuralları baştan yazmaya geliyor. Bir mopedden çok daha fazlasını veren Himo T1'in özelliklerine yakından bakalım.

Start Stop tuşu bulunan moped, dijital bir ekrana sahip. 90 MM'lik teker çapına sahip olan Himo T1, şık ama sade bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Ön tekerlerinde disk ve arka tekerlerde de kampana kullanılan moped, 4.5 metre gibi kısa bir mesafede tamamen durabiliyor. 14.000 mAh pil kapasitesine sahip olan Himo T1 için iki farklı opsiyon sunulmuş. 14 Ah ve 28 Ah olan güç seçeneklerinden 14Ah'lik versiyonu tercih eden kullanıcılar 60 KM mesafe alabilecekler. 28 Ah'lik versiyon ise 120 KM yol alabiliyor. 53 KG olan mopedin maksimum hızıyla ilgili ise şu an için herhangi bir bilgi verilmedi.

4 Haziran'da satışa çıkarılması planlanan Himo T1'in fiyatı ise Çin yerel para birimiyle 2.999 CNY (yaklaşık 2.600 TL) olarak belirlenmiş durumda. 3 farklı renk seçeneği bulunan Himo T1'in, Xiaomi tarafından dış pazara sunup sunmayacağı ise henüz bilinmiyor.