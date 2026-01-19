Xiaomi, kağıt gibi ince tüy gibi hafif manyetik powerbank duyurdu

Xiaomi, yalnızca 6 mm kalınlığında ve 98 gram ağırlığında manyetik powerbank’ini duyurdu. 5000 mAh kapasite, taşınabilirliği ön plana çıkarıyor.

Xiaomi, taşınabilir aksesuar tarafında iddialı bir ürüne imza attı. UltraThin Magnetic Power Bank yalnızca 6 mm kalınlığında ve 98 gram ağırlığında. Bu da onu cebinde ya da çantasında powerbank taşıdığını unutabileceğin kadar hafif hale getiriyor.

5000 mAh kapasiteli batarya, günlük kullanım için yeterli bir şarj desteği sunuyor. Cihaz, manyetik yapısı sayesinde uyumlu telefonlara kablosuz olarak yapışabiliyor ve kablo karmaşasını ortadan kaldırıyor.

Geçmişte manyetik powerbank’ler genelde kalın ve ağır olmalarıyla eleştiriliyordu. Xiaomi bu modelle, “taşıması zahmetli” algısını kırmayı hedefliyor. İncelik, burada en büyük avantaj olarak öne çıkıyor.

Elbette bu kadar ince bir gövdede kapasitenin sınırlı olması bir dezavantaj. Ancak Xiaomi’nin hedefi zaten uzun yolculuklar değil, gün içinde hafif ve pratik şarj ihtiyacı. Gelecekte bu tasarım anlayışını daha yüksek kapasitelerde de görebiliriz.