Xiaomi, Snapdragon 710, 712, 636 ve 660 yonga seti bulunan 7 akıllı telefonuna ait Windows 10 kernel kaynak kodunu paylaştı. GitHub’da paylaşılan kodlara, haberimizdeki linklerden ulaşabilirsiniz.

Qualcomm, 700 tabanını kullanan ilk yonga setlerini 2018 yılında piyasaya sürmüştü. O dönemde, çıkan bu yonga setlerini kullanan ilk akıllı telefon üreticilerinden biri de Xiaomi oldu. Snapdragon 710 yonga setlerini Xiaomi Mi 8 SE cihazlarında kullanan Xiaomi, daha sonrasında bu yonga setlerinin bir üst modeli olan Snapdragon 712’yi Mi 9 SE’lere entegre etmişti. Her iki akıllı telefon da Snapdragon’un 700 ailesinin yonga setlerini kullanan ilk cihazlar olmuşlardı.

Bu iki yonga seti aslında aynıydı. Snapdragon 712, önceki modele göre yazılımsal bir güncelleme almıştı. Bu da Xiaomi Mi 8 SE ve Mi 9 SE’nin çekirdek kaynak kodlarının ortak olmasını sağladı. Xiaomi, şimdi bu iki akıllı telefonun Android 10 güncellemesine karşılık gelen kernel kodlarını paylaştı. Şirket, ayrıca Xiaomi Mi 9 Lite, Mi CC9 ve Mi CC9 Meitu Edition’ın kodlarını da aynı çekirdek kaynak kodunda birleştirdi.

Şirket, yayınladığı bu kernel koduyla telefonların Android 10 güncelleştirmesini almasının ardından kernel kodlarını paylaşmış oldu. Bu koda ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Mi 8 Lite ve Mi Max 3 için de kodlar paylaşıldı

Xiaomi, Snapdragon 710 ailesinin dışında Snapdragon 636 destekli Mi Max 3 ve Snapdragon 660 destekli Mi 8 Lite telefonları için de Android 10 güncellemesine yönelik kernel kodları paylaştı. Bu iki telefonun kernel kodlarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Xiaomi, kernel kodu paylaşmayan pek çok akıllı telefon üreticisinin aksine, yazılımlarının özgürce geliştirilebilmesi için kaynak kodlarını herkesle paylaşıyor. Bu da şirketin geniş bir kitle tarafından sevilmesini sağlıyor.