Xiaomi, 4 Model İçin Kernel Kodları Yayınladı

Xiaomi, son birkaç aydır sürekli cihazları için kernel kodlarını paylaşıyor. Son olarak şirket; Mi A3, Mi A2, POCO F1 ve Mi 8 serisi cihazları için Android 10 tabanlı kernel kaynak kodlarını GitHub üzerinden yayınladı.

Son birkaç yılda muhteşem bir çıkış yakalayan Xiaomi, Android One programı içinde olan ilk cihazını 2017’nin eylül ayında piyasaya sürmüştü. Google ile yapılan iş birliği sonucunda elde edilen Android One programı, birkaç Android sürümü ve düzenli güvenlik yamaları sağlıyordu.

Xiaomi, 2017 yılından bu yana her yıl Android One programına dâhil olan bir telefon çıkarmaya devam etti. Sonuç olarak elimize Xiaomi’nin Android One destekli Mi A1, Mi A2 ve Mi A3 telefonları ulaştı. Bu telefonların ana odak noktasıysa cihazların kameraları ve tasarımları oldu.

Android 10’a kavuşamayan Xiaomi telefonlarının artık beklemesine gerek yok:

Şirket, Android One programına dâhil olan son telefonunu geçtiğimiz ağustos ayında piyasaya sürmüştü. Xiaomi’nin açıklamalarına göre bu cihaz, aynı zamanda Android 10 güncellemesini alacak ilk cihazlardan biri olacaktı. Ne yazık ki işler beklendiği gibi gitmedi ve cihazlara hâlâ Android 10 güncellemesi gönderilmedi.

Xiaomi, Android 10 tabanlı MIUI güncelleştirmesini Redmi K20 Pro ve Redmi K20 cihazlarına gönderdi ancak Android One programı içerisinde yer alan ve Android 10’u ilk alması beklenen cihazlar olan Mi A3 ve Mi A2 henüz Android 10 güncellemesine kavuşmadı.

Çinli şirket bu cihazlara Android 10 güncelleştirmesinin ne zaman gönderileceği hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Yine de Android 10 tabanlı bir ROM yapmak ve bunu yayınlamak istiyorsanız bunun için daha fazla beklemenize artık gerek kalmadı.

Xiaomi, GitHub üzerinden Mi A3, Mi A2, POCO F1 ve Mi 8 serisi cihazlar için Android 10 tabanlı kernel kodlarını yayınladı. Xiaomi’nin yayınladığı kernel kodlarının sayfasına gitmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Yayınlanan kodlarla birlikte kendinize özel ROM bir oluşturabilir ve bunu yayınlayabilir ya da en basitinden telefonunuzun performansını iyileştirebilirsiniz.