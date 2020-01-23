Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Mi 10 için detaylar gelmeye devam ediyor. Şirketin CEO’su Lei Jun, akıllı telefonun bu yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceğini doğruladı. Cihaz Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden güç alan yapısıyla piyasaya sürülecek.

Teknoloji devi Xiaomi’nin 2020 yılındaki ilk amiral gemisi olacağı bilinen Mi 10 modeli uzun zamandır merakla bekleniyor. Cihazın daha önce Snapdragon 865 yonga setiyle donatılacağı onaylanmıştı ancak tam çıkış tarihi hakkında çok çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Son çıkan söylentilere göreyse akıllı telefon şubat ayında kullanıcıyla buluşmuş olacak.

Mi modeliyle ilgili daha özel söylentilere bakacak olursak, cihazın Galaxy S20 serisiyle aynı gün olan 11 Şubat tarihinde piyasaya sürüleceğinin konuşulduğunu aktarabiliriz. Aynı kaynaklara göre cihaz günün erken saatlerinde, Galaxy S20 henüz piyasaya sürülmeden çıkmış ve raflarda yerini çoktan almış olacak. Bu iddianın aksini savunan taraflar da yok değil. Onlara göreyse bu hareket çok mantıklı değil ve Mi 10 modelinin Galaxy S20 lansmanı sırasında ikinci plana itilmesini sağlayacak.

Mi 10 serisinin de tıpkı Galaxy serisi gibi birden çok modelle geleceği çok muhtemel. Hem Mi 10 hem de Mi 10 Pro isimli modellerin 2020’nin ilk çeyreğine yetiştiği söylentisiyse doğru çıkacak gibi görünüyor.

Fiyatların oldukça uygun olması bekleniyor

Mi 10 ve Mi 10 Pro modelleri kullanıcıyı memnun edecek şekilde rakiplerinden çok daha uygun fiyatlı olması da beklentiler arasında. Zaten Xiaomi’nin güçlü taraflarından birinin oldukça düşük fiyat ve yüksek kaliteli telefon olduğu düşünüldüğünde bu iddia da boş çıkmayacak gibi.

Xiaomi Mi 10’un 90 Hz yenileme oranına sahip 6,5 inç OLED ekrana sahip olması beklenirken cihazın 5G teknolojisini desteklemesine kesin gözüyle bakılıyor. Bunların yanında akıllı telefon 12 GB RAM’e sahip olacağı ve 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı dahili depolama seçeneğiyle geleceği de söylenenler arasında.