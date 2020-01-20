Xiaomi Mi 10 Pro 5G, Kanlı Canlı Görüntülendi

Xiaomi'nin yaklaşmakta olan amiral gemisi Mi 10 Pro 5G, kanlı canlı görüntülendi. Çin'in en büyük sosyal medya platformu Weibo'da yapılan bir paylaşım, Mi 10 Pro 5G'nin ekranını, arka kısmını ve kutusunu gözler önüne seriyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2019 yılının en popüler akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olmayı başardı. Şirket, amiral gemisi ve orta segmentteki akıllı telefonları ile tüketicilerin dikkatini çekmeyi başardı ve Xiaomi, bu ilgiyi 2020 yılında da sürdürmeyi planlıyor. Şirket şu sıralar, yeni bir amiral gemisi telefonla tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı yeni telefon "Mi 10" olarak isimlendiriliyor. Şirket, şu ana dek bu serinin ne zaman tüketicilerle buluşacağını açıklamadı. Ancak ortaya çıkan bazı sızıntılar, Mi 10 serisinin hem duyurulma tarihini hem de bu telefonun özelliklerini ve fiyatını ortaya koydu. Kısa bir süre önce ise Mi 10, ilk kez görüntülendi.

Xiaomi Mi 10 serisi, "Mi 10" ve "Mi 10 Pro 5G" olarak isimlendirilen iki farklı model ile tüketicilere sunulacak. Şimdiyse Çin'in en büyük sosyal medya platformu olan Weibo'da yapılan paylaşımlar, Mi 10 Pro 5G'nin kanlı canlı görüntülerini ortaya koyuyor. Paylaşımlar, Mi 10 Pro 5G'nin ekran, arka tasarımı ve kutusunu gözler önüne seriyor.

İşte Xiaomi Mi 10 Pro 5G'nin ortaya çıkan görüntüsü

Yukarıdaki görüntü, Xiaomi Mi 10 Pro 5G'nin ekranını gözler önüne seriyor. Ortaya çıkan görüntüde, Xiaomi'nin yaklaşmakta olan amiral gemisinin fazlasıyla kavisli bir ekrana sahip olacağı açıkça görülebiliyor. Telefonun ön kamerası tam olarak görülemiyor olsa da ekranın sol üst köşesinde bulunan bulanık görüntünün, Mi 10 Pro 5G'nin ön kamerası olduğunu düşündürüyor.

Telefonun arka kısmını gösteren bu görüntü ise Xiaomi Mi 10 Pro 5G'nin sahip olduğu dörtlü kamera kurulumunu açıkça gözler önüne seriyor. Xiaomi Mi 10 Pro 5G'nin dörtlü kamera kurulumunun 108 MP Sony IMX686 ile birlikte geleceği ve bu kameraya, ultra geniş açılı sensörün, telefoto kameranın ve makro kameranın eşlik edeceği ifade ediliyor. Ayrıca telefonun arkasında bulunan 5G ibaresi de dikkatlerden kaçmıyor.

Xiaomi Mi 10 Pro 5G ile ilgili pek çok detay, sızıntılar aracılığıyla ortaya çıkmış durumda. Ancak bu durum, Xiaomi Mi 10 Pro 5G'nin nihai özelliklerini ortaya koymuyor. Cihazın tam olarak hangi özelliklere sahip olacağı, Xiaomi'nin lansmanı ile kesinleşmiş olacak.