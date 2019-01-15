Xiaomi’nin markası olan Redmi yakın zamanda ayrı bir firmaya dönüşmüştü. Redmi Note 7, 18W hızlı şarja sahipti. Xiaomi Mi 9’un hızlı şarj özelliği daha da iyi olacak.

Xiaomi’nin alt markası olan Redmi kendi başına bir firma haline geldikten sonra yeni Note 7’yi duyurmuş, telefon adeta kapışılıp 8 dakika 36 saniyede tükenmişti. Telefonun dikkat çeken özellikleri arasında 18W hızlı şarj da bulunuyordu.

Xiaomi CEO’su Redmi’nin 18W hızlı şarjının reklamını yaptığı bir Weibo gönderisinde, Xiaomi Mi 9’un 24W hızlı şarja sahip olup olmayacağı yönündeki bir soruya da cevap verdi. Xiaomi CEO’su Lei Jun cevap olarak onun kesinlikle daha hızlı ve iyi olacağını söyledi.

Söylentilere göre Mi 9, 32W hızlı şarj yeteneğine sahip olacak ve 3500 mAh bataryayla gelecek. Jun her ne kadar telefonun daha hızlı şarj olacağını söylese de teknik bir bilgi vermedi.

Telefon hakkındaki söylentiler arasında Xiaomi Mi 9’un çentikli tasarıma sahip olacağı, 6.4 inç, 19,5:9 orana sahip AMOLED ekrana sahip, Full HD+ ekrana sahip olacağı da var. Telefonun ekrana gömülü parmak izi okuyucuya sahip olması bekleniyor.

Cihazın içinde ise sekiz çekirdekli, 7nm Snapdragon 855 çipset bulunacak. Telefonda 5G destekleyen X50LTE modem yerine X24 LTE modem bulunacak. Telefonda kablosuz şarj desteği bulunmayacak. Yakın zamanda çıkan haberlere göre telefon, firmanın ilk 3 arka kameralı cihazı olacak.

Xiaomi Mi 9’un 2,999 Yuan olması bekleniyor. Bu fiyat, 6 GB RAM’e sahip, 128 GB hafızalı model için geçerli. Telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmese de Mart ayında satışa çıkması, en azından resmi olarak açıklanması bekleniyor.