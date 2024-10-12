Xiaomi'nin Pad 7 Pro tabletinde Snapdragon 8s Gen 3 işlemci ve 10.000 mAh batarya özellikleri dikkat çekiyor.

Xiaomi, yeni tablet serisi Pad 7’yi tanıtmaya hazırlanıyor. Snapdragon işlemcilerle donatılacak olan Pad 7 ve Pad 7 Pro, LCD ekranları ve dikkat çekici özellikleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Xiaomi, son dönemlerde üzerinde çalıştığı yeni tablet serisi olan Pad 7’yi duyurmaya hazırlanıyor. İki farklı modelle gelmesi beklenen bu yeni tablet serisi, Pad 7 ve Pad 7 Pro olarak isimlendirilecek. Sızan bilgilere göre her iki model de Snapdragon işlemcilerle güçlendirilerek kullanıcılara sunulacak.

10.000 mAh batarya ve hızlı şarj imkanı

Gelecek tabletlerin 11,16 inç boyutunda ve 144Hz yenileme hızına sahip LCD ekranla geleceği bildiriliyor. Daha önceki raporlarda Pad 7 Pro’nun OLED ekran kullanacağı öne sürülmüştü ancak yeni bilgiler bu durumu değiştirdi. Performans konusunda, Pad 7’nin Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisiyle, Pad 7 Pro’nun ise Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisiyle donatılması bekleniyor. Her iki modelin hızlı şarj desteği sunması ve 10.000 mAh kapasiteli batarya ile gelmesi planlanıyor.

Ayrıca Pad 7 serisinin Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile çalışacağı bilgisi de mevcut. Tabletlerde güvenlik amacıyla yan monteli parmak izi sensörü, hızlı veri transferi için ise WiFi 7 ve USB Type-C 3.2 bağlantı seçenekleri yer alacak.

Kesin olarak bir lansman tarihi açıklanmamış olsa da, Xiaomi’nin bu tabletleri kısa süre içerisinde tanıtması bekleniyor. Yeni serinin detayları ve özellikleri şimdiden merak ediliyor.