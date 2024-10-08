Xiaomi Katlanabilir Yemek Isıtma Tahtasını Tanıttı

Xiaomi, Mijia serisine şimdi de katlanabilir yemek ısıtma tahtasını ekledi.

Çinli teknoloji firması Xiaomi, Mijia markası altında çok sayıda farklı ürün tanıtıyor. Bu ürünlerin en sonuncusu da katlanabilir yemek ısıtma tahtası oldu. Firmanın yeni katlanabilir telefonu gibi üçe katlanan bu yemek ısıtma tahtası, yiyecekleri üç boyutlu olarak ısıtıyor. Firmanın iddiasına göre bu tahta yemekleri dört dakikada 100 dereceye kadar ısıtabiliyor.

Yeni yemek tahtası sadece yemekleri ısıtmakla kalmıyor, yemeklerin sıcaklığını da koruyabiliyor. Tahtanın içinde yer alan aerojel yalıtım teknolojisi sayesinde yemeğin sıcağının tabaktan masaya geçmesini engelliyor. Böylece masa yüzeyi de güvenli ve serin kalıyor.

Her panel ayrı sıcaklıkta olabiliyor

Tahtanın üç katlanabilir panelinin her biri kendi sıcaklık ayarına sahip. Yani farklı gıdalar için farklı sıcaklıklar seçilebilecek. Örneğin bir panelde hamur mayalarken diğerinde süt kaynatmak mümkün. Farklı gıdalara özel olarak belirlenmiş ayarlar ile tahtayı kullanmak oldukça kolay oluyor.

Güvenlik için de tahtanın kenarlarında 2 santimetrelik bir yanma engelleyici katman eklenmiş durumda. Ayrıca gıda için uygun cam yüzeyi sayesinde bu tahtayı kolayca temizlemek mümkün. Bununla birlikte tahtanın altında 12 kaydırmazlık önleyici ped bulunuyor.

Şu anda kitle fonlama aşamasında bulunan Xiaomi Mijia Katlanabilir Yemek Isıtıcı Tahta, 16 Ekim'e kadar 349 yuandan (1696 TL) satılacak. Ürünün tam fiyatı ise 449 yuan (2182 TL) olacak. Isıtıcı tahtaların teslimatlarının ise 23 Ekim'den itibaren gerçekleştirileceği açıklandı.