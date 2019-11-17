Xiaomi Redmi 8 ve Redmi 8A İçin Kernel Kodları Yayınlandı

Xiaomi, geçtiğimiz ay içerisinde piyasaya sürdüğü düşük seviyeli akıllı telefonları Redmi 8 ve Redmi 8A modelleri için kernel kaynak kodlarını yayınladı. Cihazların piyasaya sürülmesinden bir ay sonra kernel kodlarını paylaşan Xiaomi, geliştiricilere telefon için custom ROM geliştirebilme imkânı sunuyor.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz ay içerisinde Redmi 8 ve Redmi 8A isimli bütçe dostu akıllı telefon modellerini piyasaya sürmüştü. Düşük seviye segmentinde yer alan bu iki akıllı telefon modelinin kernel kaynak kodları ise paylaşılmamıştı. Xiaomi, bu iki cihazı piyasaya sürdükten bir ay sonra kernel kaynak kodlarını kullanıcılarla paylaşma kararı aldı.

Kernel kaynak kodlarının paylaşılması, akıllı telefonlarla uğraşan yazılımcı ve geliştiricilerin kendi tasarımlarına göre custom ROM’lar üretebilmelerini sağlıyor. Bu şekilde düşük Android sürümlerine sahip olan telefonlar kendilerine has daha güzel bir görünüm elde edebiliyor ve hatta daha yüksek Android sürümlerinin stabil sürümlerine erişim sağlayabiliyor.

Xiaomi Redmi 8 ve Redmi 8A, ileride Android 10 sürümüne kavuşabilir

Xiaomi’nin piyasaya sürdüğü Redmi 8 ve Redmi 8A modeli telefonlar düşük seviyeli modeller olduğundan ötürü Android 10 güncellemesini almamışlardı ve dolayısıyla Android 9 Pie işletim sistemi sürümünü kullanıyorlardı. Kernel kaynak kodlarının paylaşılması, geliştiricilerin Android 10 sürümünü Redmi 8 ve Redmi 8A modellerine entegre etmelerine olanak verecek.

Cihazlarının kernel kaynak kodlarını paylaşma konusunda fazlasıyla hızlı davranan Xiaomi bu alanda neredeyse rekora koşuyor. Şirket, Redmi 8 ve Redmi 8A modelleri ile birlikte Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro modellerinin de kernel kaynak kodlarını paylaştı. Bu durum iki telefonun da yakın zaman içerisinde custom ROM’larını görebileceğimiz anlamına geliyor.

Redmi 8 teknik özellikleri:

Ekran: 6,26 inç (1520 x 720 piksel) HD çözünürlüğünde, Gorilla Glass 5

İşlemci: 8 çekirdekli Snapdragon 439

RAM: 3 GB – 4 GB

Depolama: 32 GB – 64 GB depolama alanı, 512 GB’a kadar microSD desteği

Arka Kamera: 12 MP f/1.8 Sony IMX363 sensör, 2 MP derinlik algılayıcı sensör

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 18 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya

Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, USB Type-C

İşletim Sistemi: Android 9 Pie

Renkler: Mavi, Kırmızı, Yeşil, Siyah

Boyutlar: 156,48 mm boy, 75,41 mm en, 9,4 mm kalınlık

Ağırlık: 188 gram

Redmi 8A teknik özellikleri: