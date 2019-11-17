Xiaomi Redmi 8 ve Redmi 8A İçin Kernel Kodları Yayınlandı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz ay içerisinde Redmi 8 ve Redmi 8A isimli bütçe dostu akıllı telefon modellerini piyasaya sürmüştü. Düşük seviye segmentinde yer alan bu iki akıllı telefon modelinin kernel kaynak kodları ise paylaşılmamıştı. Xiaomi, bu iki cihazı piyasaya sürdükten bir ay sonra kernel kaynak kodlarını kullanıcılarla paylaşma kararı aldı.
Kernel kaynak kodlarının paylaşılması, akıllı telefonlarla uğraşan yazılımcı ve geliştiricilerin kendi tasarımlarına göre custom ROM’lar üretebilmelerini sağlıyor. Bu şekilde düşük Android sürümlerine sahip olan telefonlar kendilerine has daha güzel bir görünüm elde edebiliyor ve hatta daha yüksek Android sürümlerinin stabil sürümlerine erişim sağlayabiliyor.
Xiaomi Redmi 8 ve Redmi 8A, ileride Android 10 sürümüne kavuşabilir
Xiaomi’nin piyasaya sürdüğü Redmi 8 ve Redmi 8A modeli telefonlar düşük seviyeli modeller olduğundan ötürü Android 10 güncellemesini almamışlardı ve dolayısıyla Android 9 Pie işletim sistemi sürümünü kullanıyorlardı. Kernel kaynak kodlarının paylaşılması, geliştiricilerin Android 10 sürümünü Redmi 8 ve Redmi 8A modellerine entegre etmelerine olanak verecek.
Cihazlarının kernel kaynak kodlarını paylaşma konusunda fazlasıyla hızlı davranan Xiaomi bu alanda neredeyse rekora koşuyor. Şirket, Redmi 8 ve Redmi 8A modelleri ile birlikte Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro modellerinin de kernel kaynak kodlarını paylaştı. Bu durum iki telefonun da yakın zaman içerisinde custom ROM’larını görebileceğimiz anlamına geliyor.
Redmi 8 teknik özellikleri:
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Ekran: 6,26 inç (1520 x 720 piksel) HD çözünürlüğünde, Gorilla Glass 5
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İşlemci: 8 çekirdekli Snapdragon 439
- RAM: 3 GB – 4 GB
- Depolama: 32 GB – 64 GB depolama alanı, 512 GB’a kadar microSD desteği
- Arka Kamera: 12 MP f/1.8 Sony IMX363 sensör, 2 MP derinlik algılayıcı sensör
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 18 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya
- Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, USB Type-C
- İşletim Sistemi: Android 9 Pie
- Renkler: Mavi, Kırmızı, Yeşil, Siyah
- Boyutlar: 156,48 mm boy, 75,41 mm en, 9,4 mm kalınlık
- Ağırlık: 188 gram
Redmi 8A teknik özellikleri:
- Ekran: 6,22 inç HD+ (1520 x 720 piksel)
- İşlemci: 8 çekirdekli Snapdragon 439
- RAM: 2 GB – 3 GB
- Depolama: 32 GB, 512 GB’a kadar microSD desteği
- Arka Kamera: 12 MP, f/1,9 diyafram açıklığında Sony IMX363 sensör
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 5.000 mAh
- Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS
- İşletim Sistemi: Android 9 Pie
- Renkler: Mavi, Siyah, Kırmızı
- Boyutlar: 156,48 mm boy, 75,41 mm en, 9,4 mm kalınlık
- Ağırlık: 188 Gram