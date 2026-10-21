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21 Gün Pil Ömrü Sunan Sudan Ucuz Akıllı Bileklik Xiaomi Redmi Band 4 Tanıtıldı

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Xiaomi çatısı altındaki Redmi, popüler bütçe dostu akıllı bileklik serisinin yeni üyesi Redmi Band 4 modelini sessiz sedasız tanıttı.

21 Gün Pil Ömrü Sunan Sudan Ucuz Akıllı Bileklik Xiaomi Redmi Band 4 Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Xiaomi bünyesindeki Redmi, sunduğu uygun fiyatlı ürünleriyle kullanıcıların sıkça tercih ettiği markalardan biri konumundaydı. Şimdi ise şirket, ilgi gören akıllı bilekliklerine bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Redmi Band 4 resmen tanıtıldı.

Redmi Band 4 modeli, ekranlı bir akıllı bileklik olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz, gövde yapısındaki malzeme kalitesi güncellemeleri, kavisli ekran camı ve uzatılan batarya süreleriyle dikkat çekiyor.

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21 Gün Pil Ömrü Sunan Sudan Ucuz Akıllı Bileklik Xiaomi Redmi Band 4 Tanıtıldı
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Redmi Band 4 neler sunuyor?

band4ic

Tasarım tarafında dikkat çeken ilk unsur, bilekliğin yekpare gövde mimarisine ve metal dokulu çerçevelere kavuşmuş olması. gövde mimarisine ve metal dokulu çerçevelere kavuşmuş olması 1,47 inç büyüklüğünde ve 60 Hz yenileme hızına sahip bir panel bizleri karşılıyor. Ekranın üstü ise pürüzsüz bir kullanım deneyimi sunmak adına 2.5D kavisli koruyucu cam ile kaplanmış.

Redmi, bilekliğin kayış kısmında da belirgin değişikliklere imza attı. Antrenmanlar ve günlük yoğun kullanım sırasında cihazın koldan kaymasını engellemek amacıyla dikey dokulu bir kordon ve yenilenmiş iğne tipi toka sistemi var. Cihazın en iddialı olduğu konuların başında ise batarya süresi geliyor. Redmi Band 4, tek bir şarjla 21 güne varan kullanım ömrü vaat ediyor. Bu rakam, Redmi Band 3’ün sunduğu 18 günlük sürenin tam 3 gün üzerine çıkıldığını gösteriyor. Ancak tüm takip ve izleme özellikleri aralıksız aktif edildiğinde bu sürenin 8 güne kadar düştüğü ve kullanım alışkanlıklarına göre değişiklik göstereceğinin de altı çizilmiş.

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Sağlık ve spor özellikleri tarafında cihaz, bir akıllı bileklikten beklenen tüm temel işlevleri barındırıyor.. Gün boyu stres takibi, nabız izleme, kanda oksijen ölçümü, detaylı uyku takibi ve kadın sağlığı yönetimi gibi özellikler cihazda standart olarak yer alıyor. Gün içerisindeki stres değişimlerini anlık kaydeden model; koşu, bisiklet ve masa tenisi gibi aktiviteleri kapsayan 50 farklı spor moduna sahip. Bilekliğin 5 ATM su geçirmezlik derecesine sahip olduğunu da ekleyelim. Fiyatı ise sadece 25 dolar.

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