Apple'ın ekran içermeyen yeni akıllı gözlüğü, gücünü Siri ve iPhone uygulamalarından alarak 2027 yılında piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.

Bloomberg'den Mark Gurman, "Power On" bülteninin son sayısında Apple'ın merakla beklenen akıllı gözlüğünün tasarımı, şarj sistemi ve Siri odaklı yetenekleri hakkında yeni ayrıntılar paylaştı.

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Şirket içi kod adı "N50" olan mevcut prototipler, ekranlı bir artırılmış gerçeklik deneyiminden ziyade yapay zekâ destekli günlük bir asistana odaklanıyor.

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Tasarım, ses kalitesi ve şarj sistemi nasıl olacak?

Meta'nın ikinci nesil Ray-Ban gözlüklerinden biraz daha ince olan prototiplerde, çerçeveye entegre çıkıntısız oval kameralar ve kullanım durumunu gösteren ön gizlilik ışığı yer alıyor. Malzeme kalitesi ile "sektör lideri" olarak tanımlanan ses performansına odaklanan Apple, gözlüğe müzik çalma, telefon görüşmesi ve FaceTime sesli arama yetenekleri ekliyor.

Ayrıca prototiplerde, sol sapın ucuna takılan Tic Tac şekeri büyüklüğünde üç pimli manyetik bir konektör bulunuyor. Bu sistem gözlüğün takılı haldeyken bile şarj edilmesine olanak tanıyor ancak nihai üründe kullanılıp kullanılmayacağı henüz net değil.

Siri entegrasyonu ve çıkış takvimi ne durumda?

İlk modelde artırılmış gerçeklik ekranı bulunmayacak. Bunun yerine Siri, kameraları kullanarak çevredeki binaları tanıyacak, buzdolabındaki malzemelere göre yemek önerecek, çeviri yapacak ve yol tarifi verecek. Geliştiricilerin ayrı bir uygulama yazmasına gerek kalmadan, Siri'nin mevcut iPhone uygulamalarını kontrol etmesiyle araç çağırma, restoran rezervasyonu ve alışveriş gibi işlemler doğrudan gözlükten yapılabilecek.

visionOS 28'in sadeleştirilmiş bir sürümünü ve Apple Watch türevi bir işlemciyi kullanan cihaz, işlem yükünü eşleştirildiği güncel bir iPhone ile paylaşacak (Android desteği sunulmuyor). Donanım tasarımı büyük ölçüde tamamlansa da yapay zekâ ve yazılım geliştirme sürecindeki gecikmelerin planlanan 2027 lansmanını erteleyebileceği belirtiliyor.