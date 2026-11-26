Apple, A19 Pro işlemci ve yeni renk seçenekleriyle donatacağı uygun fiyatlı MacBook Neo 2 modelini 2027 baharında tanıtmaya hazırlanıyor.

Apple'ın giriş seviyesi dizüstü bilgisayarı MacBook Neo, şirket içindeki büyük yönetim değişikliğinin hemen öncesinde piyasaya sürülerek sektöre taze bir soluk getirmişti.

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Geleneksel PC ve Chromebook üreticileri için adeta bir uyanış çağrısı niteliği taşıyan bu uygun fiyatlı modelin ardından, 2026 yılını tamamlamaya yaklaştığımız şu günlerde halefi için planların şimdiden devreye girmesi kimse için sürpriz olmadı.

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Yeni model A19 Pro işlemci ve yeni renk seçenekleriyle geliyor

Güvenilir kaynaklardan Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre Apple, Neo serisini tıpkı MacBook Air ve Pro modellerinde olduğu gibi yıllık bir güncelleme döngüsüne alıyor. Kod adı J701 olduğu belirtilen yeni nesil modelin 2027 baharında tanıtılması planlanıyor ve cihaz temel olarak donanım yükseltmeleri ile olası yeni renk seçeneklerine odaklanıyor.

İlk nesil Neo gücünü Apple'ın kendi üretimi olan A18 Pro iPhone işlemcisinden alırken, gelecek yılki modelde A19 Pro yongasına geçiş yapılması bekleniyor. Gurman'ın da haklı olarak vurguladığı üzere bu yükseltme mevcut Neo sahiplerini cihazlarını yenilemeye ikna etmek için yeterli olmayacak ancak Apple'a, ilk kez bilgisayar alacak kullanıcılara eski teknoloji satıyormuş izlenimi vermeden ürünü bir yıl daha pazarlama fırsatı sunacak. Şu aşamada cihaz hakkında bilinenler sınırlı olsa da iPhone serisinde olduğu gibi her yıl bir veya iki yeni rengin eklenip eski bir rengin rafa kaldırılması gündemde.

Uygun başlangıç fiyatı korunabilecek mi?

Teknoloji dünyasında makul fiyatlarla piyasaya sürülen heyecan verici yeni ürün serilerinin, yıllar içinde başlangıç fiyatlarının giderek arttığına sıkça şahit oluyoruz. Google Pixel telefonlar veya çeşitli Chromebook modelleri bu durumun en bilinen örnekleri arasında yer alıyor.

Apple'ın MacBook Neo 2 modelini ilk çıkış fiyatına yakın tutarak giriş seviyesi konumlandırmasını koruması en büyük beklenti. Devam eden bellek tedarik sıkıntıları nedeniyle Haziran ayında yaşandığı gibi ufak bir fiyat artışı ihtimal dahilinde görülse de bu durumun düzenli bir alışkanlığa dönüşmemesi umuluyor.