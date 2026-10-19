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Sudan Ucuz Oyuncu Monitörü Xiaomi Redmi G27Q 2026 Tanıtıldı: 240 Hz Yenileme Hızı, 2K Çözünürlük

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Xiaomi, oyunculara yönelik bütçe dostu REDMI serisine 240Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlük sunan REDMI G27Q 2026 Standard Edition modelini ekledi.

Sudan Ucuz Oyuncu Monitörü Xiaomi Redmi G27Q 2026 Tanıtıldı: 240 Hz Yenileme Hızı, 2K Çözünürlük
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Aklınıza gelebilecek her türden ürünle tanıdığımız Xiaomi, oyuncu monitörleri konusunda da son yıllarda çok iddialı olmaya başlamıştı. Şimdi ise firma, bütçesini zorlamadan yüksek performans elde etmek isteyen rekabetçi oyuncular için hazırladığı yeni bir model tanıttı. Bu cihaz Redmi markası altında konumlanıyor ve G27Q 2026 Standard Edition ismiyle geliyor.

Xiaomi Redmi G27Q 2026 modeli, gerçekten çok uygun bir fiyata sahip. Bu fiyata rağmen de üst düzey oyun deneyimi sunacak özellikleri bünyesinde barındırıyor. Gelin tüm detaylarına birlikte bakalım.

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Sudan Ucuz Oyuncu Monitörü Xiaomi Redmi G27Q 2026 Tanıtıldı: 240 Hz Yenileme Hızı, 2K Çözünürlük
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Xiaomi Redmi G27Q 2026 neler sunuyor?

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27 inç büyüklüğünde Fast IPS panelle gelen monitör, 2560×1440 (2K) çözünürlük sunuyor. 240Hz yenileme hızına sahip olan ekran, 1ms GTG tepki süresi vaat ediyor. Tam ekran kullanımında 500 nit parlaklık değerine ulaşabiliyor, 178 derece görüş açısı ve HDR desteği barındırıyor. Renk üretimi tarafında DCI-P3 renk gamının %95'ini ve sRGB renk gamının %100'ünü kapsıyor.

Ekran yırtılmalarının önüne geçmek adına cihaz, tüm yenileme hızı aralığında AMD FreeSync Premium desteğiyle birlikte gelecek. Kare hızlarının düştüğü anlarda otomatik kare telafisi devreye girerken, dinamik overdrive özelliği tepki süresini anlık kare hızına göre ayarlıyor.

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Oyuncular için sunulan ek yazılımsal özellikler arasında; parlak alanları patlatmadan karanlık noktaları aydınlatan Dark Field Enhancement Pro, 5 farklı moda ve akıllı renk ayarına sahip dinamik nişangah, gece görüş modu ve e-spor senaryoları için 24.5 inç ekran boyutunu simüle etme seçeneği yer alıyor. Göz sağlığını korumak adına Xiaomi'nin göz koruması da entegre edilmiş. Bağlantı noktalarında ise iki adet DisplayPort 1.4, iki adet HDMI 2.0 ve bir adet kulaklık girişi sunuluyor.

Xiaomi REDMI G27Q 2026 Standard Edition, yaklaşık 119 dolarlık çok uygun bir fiyatla Çin’de kullanıcıların beğenisine sunuldu. Diğer pazarlara ne zaman geleceği konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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