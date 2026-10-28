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Apple, Mac Modellerine Türkiye'de Zam Yaptı: İşte Yeni Fiyatlar

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Apple, iPad modellerinden sonra Mac modellerine de Türkiye'de zam yaptı.

Apple, Mac Modellerine Türkiye'de Zam Yaptı: İşte Yeni Fiyatlar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, bu hafta boyunca yepyeni ürünlerini bizlerle buluşturuyor. İlk olarak pazartesi günü OLED ekranlı yeni iPad mini’nin geldiğini görmüştük. Dün ise M6 işlemcili yeni MacBook Pro ve iMac’ler bizlerle buluştu. Maalesef yeni ürünlerin tanıtılmasıyla bazı ürünlerde de fiyat artışına gidildi. İlk olarak iPad modellerinde zam yapılmıştı. Dün ise Mac’lerde böyle bir hamleyle karşımıza çıktı.

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ABD’li teknoloji devi, Türkiye’de tüm Mac modellerinin fiyatlarına zam yaptı. MacBook Air, Mac Neo, Mac mini ve Mac Studio gibi modellerin tamamında artışa gidildi. Gelin bu zamlar sonucunda oluşan fiyatlara bakalım.

İçerikten Görseller

Apple, Mac Modellerine Türkiye'de Zam Yaptı: İşte Yeni Fiyatlar
macic

Mac modellerine gelen zammın ardından oluşan fiyatlar

macic

Model Eski fiyatı Yeni fiyatı
MacBook Neo 256 GB 45.999 TL 49.999 TL
MacBook Neo 512 GB 52.249 TL 56.499 TL
MacBook Air 13 84.999 TL 89.999 TL
MacBook Air 15 94.999 99.999 TL
MacBook Pro 16 194.999 TL 209.999
Mac mini 256 GB 59.999 TL 62.499 TL
Mac mini M5 Pro 114.999 TL 119.999 TL
Mac Studio M4 Max 512 GB 167.999 TL 174.999 TL
Mac Studio M5 Ultra 369.999 TL 384.999 TL

Güncellemenin kullanıcı tarafında en çok hissedildiği alanların başında taşınabilir Mac ailesi geliyor. A18 Pro işlemcili MacBook Neo modelinin başlangıç fiyatı, yapılan son artışla birlikte 45.999 TL seviyesinden 49.999 TL’ye yükseldi. M5 işlemcili MacBook Air cephesinde ise daha önce 84.999 TL olan başlangıç fiyat etiketi 89.999 TL’ye çekildi.

Masaüstü segmentinde yer alan kompakt ve profesyonel cihazlar da zam dalgasından kaçamadı. M6 işlemcili Mac mini modelinin giriş fiyatı 59.999 TL’den 62.499 TL’ye taşındı. Güç isteyen kullanıcıların tercih ettiği M5 Pro işlemcili Mac mini sürümünün başlangıç fiyatı ise 114.999 TL seviyesinden 119.999 TL’ye çıktı.

Mac Studio modellerinde ise M5 Max işlemcili versiyonun taban fiyatı 167.999 TL’den 174.999 TL’ye yükseltildi. Serinin zirvesini temsil eden M5 Ultra işlemcili Mac Studio başlangıç fiyatı 359.999 TL’den tam 384.999 TL’ye fırladı.

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