Xiaomi, Dyson'dan %50 Daha Yüksek Emiş Gücüne Sahip Robot Süpürgesini Duyurdu

Xiaomi, gelişmiş özelliklere sahip robot süpürgesi Robot Vacuum S40 Pro'yu duyurdu. Dikkat çekici özelliklerle donatılan robot süpürge, satışa sunulduğu bölgelerde çok satacak gibi görünüyor. İşte Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro'nun özellikleri ve fiyatı.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli teknoloji devi Xiaomi'den robot süpürge isteyen tüketicileri mest eden bir hamle geldi. Şirket, yeni robot süpürge modeli "S40 Pro"yu sessiz sedasız duyurdu. Türkiye'de satılmakta olan S40 isimli modelin daha gelişmiş versiyonu olan Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro, nispeten uygun fiyata kapsamlı özellikler arayan tüketicileri memnun edecek gibi görünüyor.

Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro, 15.000 Pa çekim gücüyle yerde bulunan tüm kiri söküp alıyor. Saç kıllarının dolaşmasını engelleyen bir teknolojiye sahip rulo fırçaya ev sahipliği yapan robot süpürge, 180 rpm'de dönebilen bir çift paspas pediyle geliyor. Üstelik bu paspas pedleri, mekanik kollara bağlı ve köşelere uzanabiliyor. Bu robot süpürge, halı üzerinde olduğunu da anlayabiliyor ve bu özelliği sayesinde paspas pedlerinin halıya temas etmesini engelliyor.

Karşınızda Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro:

Başlıksız-1

Xiaomi'nin yeni robot süpürgesinin en dikkat çekici özelliği, tek seferde 180 metrekareye kadar temizlik yapabiliyor olması. Yani Robot Vacuum S40 Pro, en geniş evleri bile tek seferde temizleyebilecek. Ayrıca engelleri algılama, hızlı haritalama, uzaktan kontrol, Amazon Alexa ile Google Asistan'la entegre çalışma gibi artık çoğu modelde standartlaşmış özellikler, Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro'da da mevcut olacak.

Artık Robot Süpürge Almamak İçin Bahaneniz Kalmadı: Anker, Merdiven Bile Tırmanabilen Robot Süpürgesini Tanıttı Artık Robot Süpürge Almamak İçin Bahaneniz Kalmadı: Anker, Merdiven Bile Tırmanabilen Robot Süpürgesini Tanıttı

Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro, Avrupa'daki belirli bölgelerde satışa sunulmuş durumda. Bu da ürünün yakında Türkiye'ye gelebileceğini düşündürüyor. Fiyat bilgisini merak edenler için hemen açıklayalım: Bu robot süpürgenin fiyatı 299 euro olarak açıklandı.

