Xiaomi'den Şarjı 2-3 Gün Gidecek Telefon Geliyor

Xiaomi'nin tanıtacağı yeni Redmi modelinde 9.000 mAh'lik dev bir batarya yer alacak. Sızıntılara göre 100 W hızlı şarj da desteklenecek.

Xiaomi, pil ömrünü önemseyen kullanıcıları hedef alan önemli bir tanıtıma hazırlanıyor. Şirketin alt markası Redmi, yaklaşık 9.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip bir model geliştiriyor.

Bu yeni telefonun Redmi Turbo 5 olması bekleniyor. Pilin yanı sıra cihazda 100 W hızlı şarj teknolojisinin de bulunacağı iddia ediliyor. Bu sayede hem uzun kullanım süresi hem de kısa sürede dolum mümkün olabilir.

Bataryanın silikon-karbon temelli olacağı belirtiliyor. Bu yapı, daha büyük kapasitelerin daha kompakt gövdelere sığdırılmasına olanak tanıyacak. Yani büyük pil artık kalın ve ağır telefon anlamına gelmeyebilir.

Henüz Xiaomi tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu gelişme, özellikle şarj süresi ve pil performansından şikayetçi kullanıcılar için heyecan verici bir yenilik anlamına geliyor. Yeni modelin yıl sonuna doğru tanıtılması bekleniyor.