Xiaomi, Smoovie Kızılötesi Kamera Dedektörünü Duyurdu

Xiaomi, Smoovie marka çok fonksiyonlu kızılötesi kamera dedektörünü duyurdu. Dedektör, çevredeki kameraları denetleyebiliyor ve hırsızlığa karşı alarm olarak koruma sağlıyor.

Dijital çağda artık gizlilik önemli bir sorun haline geldi. Kameralar artık her yerde ve kimi zaman insanların başı casus kameralarla derde girebiliyor. Çinli teknoloji devi Xiaomi'ye bağlı bir şirket olan Smoovie, Multifunctional Infrared Detector (Çok Fonksiyonlu Kızılötesi Kamera Dedektörü) adlı kızılötesi kamera dedektörünü duyurdu.

Kamera dedektörünü kullanmak için ilk adım, yan taraftaki güç anahtarını açmak. Ardından fonksiyon tuşuna kısa basarak kızılötesi tarama modunu aktif ediyorsunuz. Son olarak gözünüzü algılama penceresine yaklaştırarak, fonksiyon tuşu yardımıyla kırmızı ışığın yanıp sönme frekansını ayarlayabiliyorsunuz. Ortamı tararken, gizli kamera gibi şüpheli öğeler parladığı için fark edilebiliyor.

Smoovie Çok Fonksiyonlu Kızılötesi Dedektör, dahili bir 3D çok yönlü titreşim sensörüne sahip. Sensör oldukça hassas ve hırsızlığa karşı kullanılabiliyor. Cihazı sadece değerli eşyanıza asmanız veya yerleştirmeniz yeterli. Dedektör, eşyalarınızın kaybolmasını ya da çalınmasını önlemek için titreşim hissettiğinde çok yüksek sesli bir alarm veriyor ve titreşiyor.

Kızılötesi dedektör, 230 mAh lityum batarya içeriyor ve USB ile şarjı destekliyor. Böylece pilin sık sık değiştirilmesi gerekmiyor. Pil, tek bir şarjla kamera dedektörü modunda 24 saat, alarm modunda ise 72 saat boyunca kesintisiz kullanım sağlıyor. Kamera dedektörünün tasarımı kompakt ve hafif. Cihaz sadece 34 gram ağırlığında ve herhangi bir yere asmak için kullanılabilen bir kordona sahip. Smoovie Kızılötesi Kamera Dedektörü, 14 dolardan satışa sunuldu.

Kamera dedektörünün kullanım videosu: