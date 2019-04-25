Xiaomi, Tersine Çentikli Bir Telefon İçin Patent Aldı

Çentiklerin ekranı bölmesinden rahatsız olan Xiaomi, çentiğin cihazın dışına çıkıntı olarak eklentiği tersine çentikli bir tasarım için patent aldı.

Apple’ın 2017 yılında iPhone X modelini tanıtmasından bu yana çentiklerin akıllı telefon tasarımında bir standart haline geldiğini söyleyebiliriz. Apple’ın tanıtmış olduğu çentik bir hayli kalın bir tasarıma sahipti ve çentiğin yanlarında yalnızca hücresel veri, batarya durumu gibi bildirimler gösterilebiliyordu. Günümüze geldiğimizde ise damla çentikli tasarım, cihazın neredeyse tamamen ekrandan oluşmasını sağlıyor.

Çentiklerin boyutu ne kadar küçülürse küçülsün ekran simetrisini ciddi şekilde bozdukları ve görüntüyü olumsuz etkiledikleri su götürmez bir gerçek. Xiaomi tarafından alınan yeni bir patent, Çinli şirketin tersine çentikli bir tasarımı göz önünde tuttuğunu ortaya koyuyor. Normal şartlarda ön kamera, ahize gibi donanımları taşımak için ekranın içine doğru çıkıntılı olan çentikler, tersine çentikte cihazın dışına doğru çıkıyorlar.

Tersine çentikli tasarımın ekranın deliksiz, çentiksiz bir tasarıma sahip olmasını sağlıyor olması güzel. Bununla birlikte cihazın üzerine sürekli olarak bir çıkıntının bulunması genel cihaz tasarımında olumsuz bir görüntü oluşturacaktır. Üstelik böylesine küçük bir çıkıntı, kamera gibi önemli bir donanımı darbelere karşı da savunmasız bırakacaktır. Bu nedenle Xiaomi’nin böyle bir tasarımı gerçek bir akıllı telefonda kullanmasına pek olasılık verilmiyor.